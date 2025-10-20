U Sudu za prekršaje u Bijelom Polju prošle sedmice izrečena je zatvorska kazna od 15 dana vozaču B.D. (46), iz Bijelog Polja, koji je upravljao vozilom sa 2,98 promila alkohola u krvi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U saopštenju Suda se navodi da je kaznu izrekla sutkinja Andrijana Bulatović.

U ovom periodu sankcionisano je ukupno 29 osoba, a najveći broj kazni izrečen je zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, prenose Vijesti.

Predsjednik suda Vukajlo Smolović izrekao je novčanu kaznu od 300 eura okrivljenom R.D. (33) iz Kolašina zbog vožnje pod dejstvom alkohola većim od 1 gram po kilogramu.

Sudija Ahmet Međedović kaznio je D.R. (30) iz Priboja sa 800 eura zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga, M.D. (20) iz Pljevalja sa 400 eura zbog vožnje pod dejstvom alkohola, i M.A. (40) iz Pljevalja sa 150 eura zbog nasilja u porodici.

Sudija Andrijana Bulatović, je okrivljenom S.S (39) iz Bijelog Polja, zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, izrekla jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 350 eura , a okrivljenom R.M. (42) iz Bijelog Polja, zbog prekršaja iz istog zakona, novčanu kaznu u iznosu od 350 eura. Okrivljenima V.S. (24), M.I. (39) i V.M. (29), svi iz Bijelog Polja, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola preko 1 gram po kilogramu izrekla novčane kazne u iznosu od po 300 eura, pišu Vijesti.

Ista sutkinja okrivljenom P.A. (35) iz Leskovca, zbog prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola preko 0,5 g/kg) izrekla novčanu kaznu u iznosu od 150 eura,

Kaznu zatvora u trajanju od 15 dana sutkinja Bulatović izrekla je okrivljenom B.D. (46) iz Bijelog Polja, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,98 grama po kilogramu. Okrivljenom R.A. (43) iz Podgorice, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojne droge kanabis, izrekla novčanu kaznu u iznosu od 600 eura.

Sudija Danilo Vukojičić, je okrivljenim M.Đ. (35) iz Berana i V.N. (27) iz Srbije, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola preko 1 gram po kilogramu, izrekao novčane kazne u iznosu od po 300 eura

Okrivljeni D.Š. (47) iz Berana, zbog prekršaja iz čl. 317a st. 1 tač. 7 i čl. 317a st. 1 tač. 6 ZOBS-a na putevima, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 dana, a okrivljenom L.V. (22) iz Podgorice, zbog prekršaja iz čl. 317a st. 1 tač. 7 istog zakona, novčanu kaznu u iznosu od 800 eura, navode Vijesti.

Sudija Petar Varagić, je okrivljenom M.G. (36) iz Berana, zbog prekršaja iz čl. 317a st. 1 tač. 7 i čl. 320 st. 1 tač. 39 ZOBS-a na putevima, izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 900 eura, okrivljenom V.O. (58) iz Berana, jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 790 e, a okrivljenom M.R. (20) iz Berana, zbog prekršaja ZOBS-a na putevima, novčanu kaznu u iznosu od 500 eura

N.I. (55) iz Berana, A.S. (37) iz Berana, i V.K. (49) iz Andrijevice, kažnjeni su sa po 300 eura zbog upravljali vozilom pod dejstvom alkohola preko 1 g/kg), a S.B. (23) iz Berana, zbog istog prekršaja kažnjen je sa 400 eura. Okrivljeni S.S. (44) iz Berana, zbog tog prekršaja u sticaju sa prekršajem iz čl. 320 st. 1 tač. 5 (izazvao saobraćajnu nezgodu), jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 420 eura.

Okrivljenom Z.Ć. (48) iz Andrijevice, zbog prekršaja iz ZOBS-a, jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 600 eura, a okrivljenom M.I. (50) iz Andrijevice, zbog ista dva prekršaja, kao i prekršaja zbog isteka saobraćajne dozvole, izrekao jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 720 eura.

Okrivljenim S.Č. iz Berana i Š.A. (53) iz Petnjice, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom droge, odnosno alkohola preko 2 g/kg, izrekao novčane kazne u iznosu od po 600 eura, a E.P. (36) iz Plava, zbog prekršaja Zakona o javnom redu i miru (omalovažavanje službenog lica), novčanu kaznu u iznosu od 700 eura. G.M.