Osumnjičeni su dana 15.10.2025.godine, oko 16 časova, zajedno ušli u market “N.”

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata maloljetnicima B.P. i Dž.O. zbog osnovane sumnje da su učinili krivično djelo krađa.

Osumnjičeni su dana 15.10.2025.godine, oko 16 časova, zajedno ušli u market “N.”, odakle je B.P. iz kancelarije u suterenu objekta protivpravno oduzeo kovertu u kojoj se nalazio novac u iznosu od 1.000 eura, za koje vrijeme mu je Dž.O. čuvao stražu, prenosi CdM.