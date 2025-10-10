N.M. je presudom Osnovnog suda u Danilovgradu oglašen krivim zbog krivičnog djela prevara iz čl. 244 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i sedam mjeseci...

Osnovni sud u Danilovgradu saopštio je da je N.M, zbog lažnog predstavljanja da je direktor Pošte Crne Gore, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i sedam mjeseci.

“N.M. je presudom Osnovnog suda u Danilovgradu oglašen krivim zbog krivičnog djela prevara iz čl. 244 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i sedam mjeseci, u koju mu se ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru od 13. aprila, od 02.00 časova, pa nadalje”, naveli su.

Zato što je, kako su pojasnili, dana 12. aprila u mjestu Glavica, Opština Danilovgrad, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica u zabludu radnicu zaposlenu na radnom mjestu šalterskog radnika u poslovnici Pošte Crne Gore u TC “Big Fashion” O.L.

“I održavao je u zabludi, te je lažno se predstavivši u telefonskom razgovoru kao direktor Pošte Crne Gore J.Đ. i uvjerivši je u to, naveo da na štetu imovine oštećene Pošte Crne Gore u dva navrata pošalje novac u ukupnom iznosu od 19.100 eura, preko taksi službe, te da od tog novca plati taksi usluge dva puta po 100 eura”, naglasili su.

Čime je, dodali su, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

“Protiv navedene presude stranke imaju pravo na žalbu u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, koji će se izraditi u zakonskom roku”, zaključili su.