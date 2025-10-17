Posle samo 200 metara od mjesta zločina policija je uhapsila Đorđa Z. (21) za kog se sumnja da je izvršilac zločina i njemu su pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredili zadržavanje do 48 sati.

Izvor: Kurir

U Hercegovačkoj ulici, kako Kurir saznaje, noćas je ubijena nepoznata osoba sa, kako se sumnja falsifikovanim slovenačkim dokumentiima.

Kako se saznaje, jedan metak pogodio ga je u čelo. Na licu mjesta su pronađena dva pištolja.

Podsjetimo, doktorka Violeta Nikolić iz Hitne pomoći rekla je za RTS da je muškarac star 35 godina upucan sinoć u 23.13 u Beogradu na vodi.

(Kurir/MONDO)