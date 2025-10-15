Prije toga, izvršena je kontrola 190 predmeta - 11 je isključeno zbog narušene zaštite, a jedan nije sadržao drogu prema preliminarnom testiranju.

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju prikupilo je dokaze o nestanku kilograma kokaina iz sudskog depoa, nakon čije će ocjene donijeti odluku u tom slučaju, saopšteno je “Vijestima”.

Tužilaštvo je u aprilu formiralo predmet, pošto je prethodno Međuresorna komisija za sprovođenje uništenja pravosnažno oduzete droge, utvrdila da supstanca koja je trebalo da bude spaljena zapravo nije kokain, prenose Vijesti.

“Obavještavam Vas da je ovo tužilaštvo prikupilo dokaze i nakon ocjene dokaza biće donijeta odluka o čemu ćete biti obaviješteni”, saopšteno je listu prošle sedmice iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

Kokain pohranjen u sudskom depou Višeg suda u Bijelom Polju pronađen je kod R. M. i E. M. koji su prije 15 godina i pravosnažno osuđeni zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Članovi komisije, međutim, nisu našli tu drogu, pa je u zapisniku navedeno da su 23. marta 2024. godine kontrolisali zaplijenjene narkotike u tom predmetu, koji nisu reagovali na testove za kokain.

Iz tog suda “Vijestima” su ranije saopštili da su 23. marta članovi međuresorne komisije obavili neposrednu kontrolu izdvojene droge za uništenje, kada su “uočili određene nepravilnosti, i to nepravilnosti u vidu nepokazivanja očekivanog obojenja supstance oduzete u navedenom predmetu, prilikom preliminarnog testiranja”.

O tome ih je, kako su kazali iz tog suda, Komisija obavijestila 28. marta 2025. godine, kada im je dostavila zapisnik, kojim su konstatovane uočene nepravilnosti.

“Usljed navedenog, dokazni materijal iz navedenog predmeta je izdvojen i neće ići na uništenje, već će se u cilju rasvjetljavanja konkretne situacije i definitivnog utvrđivanja svojstava supstance zaplijenjene 26. 4. 2008. godine, koja prilikom preliminarnog testiranja nije pokazala očekivano obojenje, obavijestiti nadležni organ”, kazali su listu iz bjelopoljskog Višeg suda, kojim rukovodi Milan Smolović.

SPALILI SAMO DIO

Od ukupno oko 3,5 tone oduzete opojne droge, do sada je spaljen dio koji se nalazio u Višem sudu u Bijelom Polju.

Uništenje je obavljeno 2. aprila u postrojenju firme “MM Sistem” iz Nikšića, uz prisustvo policije i ekološki monitoring.

Navodi se to u vladinoj Informaciji o aktivnostima Međuresorne komisije za sprovođenje postupka preuzimanja i uništenja pravosnažno oduzete droge iz Višeg suda u Podgorici i Višeg suda u Bijelom Polju.

Prije toga, izvršena je kontrola 190 predmeta - 11 je isključeno zbog narušene zaštite, a jedan nije sadržao drogu prema preliminarnom testiranju.

Preostala količina nalazi se u Višem sudu u Podgorici, gdje je 10. maja izvršena kontrola 122 predmeta.

U informaciji se navodi da je proces dugo bio u zastoju zbog tehničkih prepreka, prvenstveno nedostatka pravnog lica koje ispunjava uslove za spaljivanje.

Ponude za spaljivanje su odbile Željezara Nikšić, Termoelektrana Pljevlja i KAP zbog neispunjavanja ekoloških i bezbjednosnih standarda.

1.000

grama kokaina, prema spisima nadležnih, pohranjeno je u sudskom depou, u sklopu predmeta u kojem su dvije osobe pravosnažno osuđene prije 15 godina. Prema presudi, oduzeti kokain je bio u koncentraciji 79,5 odsto

Iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju nisu odgovorili da u li su, tokom izviđaja, osim zaposlenih u sudu, saslušali još nekoga”...

Presuda za drogu izrečena još 2010. godine

Nestala droga potiče iz slučaja protiv R. M. i E. M. koji su pravosnažno oglašeni krivim 2010. godine za krivično djelo zločinačko udruživanje i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i osuđeni na osam godina i osam mjeseci, odnosno na sedam godina i osam mjeseci zatvora.

Tada im je, kako su kazali iz bjelopoljskog Višeg suda, izrečena mjera trajnog oduzimanja te supstance - 1.000,40 grama kokaina u koncentraciji od 79,5 odsto, za koju je određeno da se uništi nakon vještačenja po pravosnažnosti te presude, pišu Vijesti.

“Presudom Apelacionog suda CG, Ksž.br. 26/11 od 8. 11. 2011. godine, navedena presuda ovog suda je preinačena u pogledu pravne ocjene djela i odluke o kazni, te su optuženi osuđeni na jedinstvene kazne zatvora i to optuženi M. R. u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci, a optuženi M. E. u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci, u koji im se ima uračunati pritvor. Osuđeni su se nalazili u pritvoru od 26. 4. 2008. godine, a započeli su izdržavanje kazne 26. 1. 2012. godine. Istim su usvojene molbe za uslovni otpust, pa je osuđeni R. M. izašao na slobodu dana 30. 5. 2014. godine, a osuđeni E. M. dana 9. 4. 2012. godine”, kazali su ranije iz Višeg suda.