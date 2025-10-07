Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti grupu okupljenu oko američkog zatvorenika Miloša Radonjića (35) da je odgovoran za šverc 560 kilograma kokaina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti grupu okupljenu oko američkog zatvorenika Miloša Radonjića (35) da je odgovoran za šverc 560 kilograma kokaina, pišu Vijesti.

U toj istrazi, po nalogu specijalnih tužilaca, službenici Specijalnog policijskog odjeljenja juče su pretresli više objekata u Baru,Tivtu i Kotoru.

Prema saznanjima “Vijesti”, osim Radonjića, istragom su obuhvaćeni i škaljarac Krsto Vujić (47) i Radisav Mićo Radović, koji slovi za pripadnika balkanskog narko-kartela.

Jedan od izvora rekao je da je istragom obuhvaćeno devet osumnjičenih, od kojih je sedam od ranije u zatvorima u Crnoj Gori, državama regiona, ali i Sjedinjenim Američkim Državama.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Baru, Tivtu i Kotoru, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i preduzima mjere i radnje radi njihovog lišenja slobode. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka”, saopštili su juče iz SDT-a, kako javljaju Vijesti.

Prema saznanjima “Vijesti” juče je slobode lišen i Ivan Krsmanović, a pretresena je i kuća izvjesnog Miloša Jovanovića..

Vujić je u bjekstvu godinama.

Radonjić je uhapšen u Italiji u oktobru 2023. godine, a u julu naredne godine izručen je Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se suočio sa optužbama u vezi s međunarodnim švercom više tona kokaina.

Prema sudskim podnescima, američki savezni tužioci i zvaničnici Ministarstva za unutrašnju bezbjednost i FBI, Radonjića su označili visokorangiranim članom transnacionalne organizacije za drogu koja je koristila komercijalne teretne brodove, uključujući i neke registrovane za isporuku robe u SAD, za transport tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Tvrde i da su to činili za račun narko-kartela na Balkanu.

“Članovi posade broda svjesno su učestvovali u navodnoj trgovini drogom”, navodi se u sudskim dokumentima.

Radonjića američke vlasti terete za “koordiniranje, planiranje i transport pošiljki kokaina” iz Južne Amerike u Evropu.

Članom juče procesuirane krimi ekipe SDT je označilo i Vujića, koji je, prema ranijim optužbama, skupa sa Igorom Vukotićem, organizator grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića. Brat visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je 13. februara 2020. kod Kanli kule.

Za to ubistvo SDT je označilo Milija Bajramovića kao direktnog izvršioca.

Vujiću se, osim za organizaciju ubistva Roganovića, sudi i zbog planiranja likvidacije Nemanje Zurovca, navodnog pripadnika kavačkog klana.

Crnogorska policija je 14. avgusta saopštila da je Vujić uhapšen u Švajcarskoj po potjernici Interpola Podgorica, naglašavajući njegovu ključnu ulogu u kriminalnoj grupi.

Da nešto nije pošlo po planu postalo je jasno 29. avgusta, kada se pokazalo da osoba koju su švajcarske vlasti uhapsile nije Vujić. Crnogorski policajci u Bernu odbili su da preuzmu muškarca jer su vizuelno utvrdili da nije riječ o traženom škaljarcu. Naknadno je potvrđeno da je riječ o državljaninu Slovenije.

Tada su tražili hitne provjere, alarmirali pretpostavljene, koji su odmah potom zahtijevali da se otvori međunarodna istraga kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do takvog propusta.

Istražitelji Europola i Interpola morali bi da pronađu ko je zakazao u lancu od onih koji su učestvovali u akciji lociranja i hapšenja, pa do onih koji su predali osobu za koju će se ispostaviti da nije Vujić.

Crnogorski policajci na aerodromu u Bernu utvrdili su da je riječ o državljaninu Slovenije.

Švajcarski Savezni zavod za pravosuđe (BJ) utvrđuje kako je uhapšeni državljanin Slovenije pogrešno identifikovan kao odbjegli škaljarac.

To su “Vijestima” odgovorili iz Saveznog ministarstva pravde i policije (EJPD), navodeći da to čine sa svim tamošnjim nadležnim organima koji su bili uključeni u akciju.

Radović je hapšen u Srbiji zbog optužbi da je dio kriminalne grupe koja je, u tri navrata 2020. godine prošvercovala više od sedam tona kokaina, koji je zaplijenjen u tri akcije na Arubi i u lukama Antverpen i Roterdam.

Prema optužnici srpskih tužilaca, kriminalna organizacija, čiji je član, kupovala je kokain u Južnoj Americi i potom ga teretnim brodovima prebacivala skrivenog u legalnim tovarima na teritoriju Evrope.

Radović je označen jednim od ključnih ljudi u tom kartelu.