Saobraćajna policija Baru uhapsila je biciklistu Š.H. (45) zbog vožnje pod dejstvom koakina, saopštila je Uprava policije na mreži X.
Kako su kazali, testiranjem je utvrđeno da je pozitivan na prisustvo kokaina u organizmu, a riječ je o povratnika u izvršenju prekršaja.
“On će danas biti priveden sudiji za prekršaje u Baru”, naveli su iz policije.
