Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj od lokalnih vlasti nije zvanično obaviještena o hapšenju Adela Nurkovića niti o optužbama koje mu se navodno stavljaju na teret.
Adel Nurković, donedavno savjetnik potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Crne Gore Ervina Ibrahimovića, uhapšen je pre 10 dana u Švajcarskoj.
Uhapšen je zbog sumnje na iznudu novca.
Iz Ministarstva spoljnih poslova portalu je rečeno da je Nurković prošle sedmice, na sopstveni zahtjev, razriješen sa funkcije savjetnika potpredsjednika Vlade. Dodali su i da Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj od lokalnih vlasti nije zvanično obaviještena o hapšenju Nurkovića niti o optužbama koje mu se navodno stavljaju na teret.
Prema informacijama iz diplomatskih i istražnih krugova, Nurkoviću je određen pritvor, u kojem se nalazi već duže od sedmice, dok tamošnje vlasti sprovode istragu.