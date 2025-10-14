Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj od lokalnih vlasti nije zvanično obaviještena o hapšenju Adela Nurkovića niti o optužbama koje mu se navodno stavljaju na teret.

Izvor: Profimedia/AFP

Adel Nurković, donedavno savjetnik potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Crne Gore Ervina Ibrahimovića, uhapšen je pre 10 dana u Švajcarskoj.

Uhapšen je zbog sumnje na iznudu novca.

Iz Ministarstva spoljnih poslova portalu je rečeno da je Nurković prošle sedmice, na sopstveni zahtjev, razriješen sa funkcije savjetnika potpredsjednika Vlade. Dodali su i da Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj od lokalnih vlasti nije zvanično obaviještena o hapšenju Nurkovića niti o optužbama koje mu se navodno stavljaju na teret.

Prema informacijama iz diplomatskih i istražnih krugova, Nurkoviću je određen pritvor, u kojem se nalazi već duže od sedmice, dok tamošnje vlasti sprovode istragu.