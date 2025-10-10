Samo ne bih iskreno volio da se od mene, moje ličnosti, postupanja i mojih dešavanja prave serije u smislu “španskih sapunica” u više epizoda, koje će se eventualno emitovati u budućnosti, a čitaoci ih nestrpljivo očekivati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokat Damir Lekić demantovao je navode Uprave policije, da je uhapšen zbog narušavanja javnog reda i mira, prenosi CdM.

Njegovo reagovanje prenosimo integralno:

“Vidim da je medijima u posljednje vrijeme zabavno a i zanimljivo da pišu o meni na osnovu određenih policijskih i drugih obavještenja u negativnom kontekstu i o nekim negativnim i neprovjerenim stvarima. Svakako hvala im na tome što za mene ostavljaju prostora na svojim stranicama pa čak i u negativnom kontekstu. Nema sto, svaka čast i na tome.

Samo ne bih iskreno volio da se od mene, moje ličnosti, postupanja i mojih dešavanja prave serije u smislu “španskih sapunica” u više epizoda, koje će se eventualno emitovati u budućnosti, a čitaoci ih nestrpljivo očekivati.

Moram da saopštim razočarenje. Danas se nisam tukao ni sa kim. Ni sa policajcem, ni sa bilo kojim službenikom Osnovnog suda u Podgorici, niti bilo kojeg drugog suda, pa ni sa arhivarom. Inače ne samo danas nego nikad se nisam tukao u zivotu ni sa kim pa ni sa ovom kategorijim lica, niti bi se iskreno mogu reći i umio potući sa bilo kim.

Toliko o tome, ne bih više ovome pridavao značaj, al evo svi me zovu zabrinuto na telefon da me pitaju da li sam dobro i jesam li uhapšen i šta se dešava, a ja zbog osoba koje me cijene i koje mi misle i žele dobro, a i zbog ovih drugih, prosto ovu priliku koristim da saopštim da sam dobro i da je sve ok i da ovaj demant pišem iz teretane i spa centra u kojima se relaksiram već treći sat. Lakše mi je nego svakom posebno da odgovaram na telefon.

Opet Srdačan pozdrav za policiju i njihova saopštenja.”