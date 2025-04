Lekić je 19. marta podnio krivičnu prijavu protiv Medenice, a nakon što je sin nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda u sudnici poručio Popoviću: Plakao si, plakaćeš.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi Miloš Medenica izvinio se jutros pred tužiocem Bojanu Popoviću, nakon čeka je ovaj odustao od krivičnog progona tog prijavljenog za ugrožavanje sigurnosti.

To je Vijestima kazao Popovićev pravni zastupnik, advokat Damir Lekić.

Lekić je 19. marta podnio krivičnu prijavu protiv Medenice, a nakon što je sin nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda u sudnici poručio Popoviću: Plakao si, plakaćeš.

"Danas u osam sati pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, državnim tužiocem u tom tužilaštvu Ivanom Bojanićem saslušan je Bojan Popović u svojstvu svjedoka oštećenog u krivičnom postupku formiranom po krivičnoj prijavi koju sam ja, kao njegov punomoćnik, podnio protiv osumnjičenog Miloša Medenice zbog postojanja osnovane sumnje da je istom, na ročištu glavnog pretresa pred Višim sudom u Podgorici, u kojem obojica imaju svojstvo optuženih, dok je iznosio odbranu, uputio riječi: '… plakao si … plakaćeš opet …', čime je na njegovu štetu izvršio krivično djelo ugrožavanja sigurnosti iz člana 168 KZ CG", rekao je Lekić Vijestima.

Dodao je da je Popović danas u svom iskazu naveo da mu je na tom ročištu glavnog pretresa pred Višim sudom u Podgorici osumnjičeni Miloš Medenica zaista uputio te prijeteće riječi, te da je, kako zbog tih riječi osumnjičenog, a tako i zbog drugih saznanja do kojih su došli on i njegov brat Marko Popović, osjetio strah i ugroženost za svoj život i bezbjednost, pa je od državnog tužilaštva tražio zaštitu i da dobro procijene o kakvim se riječima radi i jesu li u njima ostvareni elementi bića prijavljenog ili bilo kojeg drugog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, prenose Vijesti.

"Takođe je istakao da je posebno bilo upečatljivo mjesto na kojem mu je osumnjičeni bez bilo kakve zadrške, javno pred svima, uputio ove prijeteće riječi, i to u Višem sudu u Podgorici, na ročištu u zasijedanju, čak i pred sudijama koji mu u tom postupku sude za druga ozbiljnija krivična djela, što je Bojan Popović ocijenio kao demonstraciju sile osumnjičenog Miloša Medenice. Nakon toga, osumnjičeni Miloš Medenica se javio za riječ, a nakon što mu je postupajući državni tužilac Ivan Bojanić omogućio da govori, isti je pojasnio, odnosno dao određene razloge zbog čega je svjedoku oštećenom Bojanu Popoviću uputio ove riječi, pojašnjavajući o kakvim se zapravo riječima radi, te da se ne radi o riječima prijetnje. Osim toga, govorio je i o tome u kakvoj se situaciji trenutno nalazi, posebno ističući da ni Bojanu, ni Marku Popoviću, a ni ikome od članova porodice Popović, ne prijeti nikakva opasnost od njega, nakon čega se javno izvinio svjedoku oštećenom Bojanu Popoviću, i to više puta, pružajući istom ruku kako bi se pomirili", rekao je Lekić.

Istakao je da je nakon toga, a budući da su te riječi osumnjičenog Miloša Medenice, odnosno takvi razlozi, za svjedoka oštećenog Bojana Popovića bili prihvatljivi, "a naročito ovih više izgovorenih riječi koje su se odnosile na upućeno javno izvinjenje, isti je prihvatio ovo upućeno javno izvinjenje i ispruženu ruku pomirenja Miloša Medenice".

"Nakon čega je izjavio da on ne može niti želi da krivično goni bilo koga ko mu se javno izvini na ovakav način, a naročito zbog upućenih riječi. Takođe je naveo da je takvo postupanje Miloša Medenice pred Višim sudom u Podgorici bilo neprihvatljivo, nekulturno i ponižavajuće, ali da prihvata upućeno javno izvinjenje, te da i Miloš i on imaju dosta problema i bez ovog postupka, a da on zapravo i nije iz ovog svijeta, već iz svijeta biznisa, u konačnom decidno navodeći da on, zbog upućenog i prihvaćenog javnog izvinjenja zbog upućenih riječi prijetnje Miloša Medenice, nije osjetio strah za život i bezbjednost, već da se osjetio uvrijeđenim i poniženim. U konačnom, dalje navodeći i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv osumnjičenog Miloša Medenice i da protiv njega ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev", kazao je Lekić.