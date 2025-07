Izvor Vijesti tvrdi da su poslanici Demokrata kolegama iz DPS-a kazali kako je ponašanje njihovog šefa prema Popović "nekorektno", a da su im oni odgovorili kako je Živkoviću prijava "napakovana", te da je "sve to namjestio Bogdanović".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na današnjoj sjednici parlamenta došlo je do verbalnog sukoba između poslanika Demokrata i Demokratske partije socijalista (DPS) zbog prijave koju je sinoć policiji podnijela potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović protiv poslanika i lidera DPS-a Danijela Živkovića, tvrdeći da joj je juče prijetio u plenarnoj sali.

Izvor Vijesti Sjednica Skupštine bila pauzirana: Poslanici Demokrata i DPS verbalno se sukobili iz jedne od partija vlasti rekao je da su poslanici najjače opozicione stranke tokom izlaganja parlamentarca Demokrata Albina Ćemana dobacivali da to što priča nije tačno, te da je onda šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović pitao poslanika DPS-a Ivana Vuković zašto to radi.

Vuković mu je na to navodno odgovorio da je "dugo ćutao", te da bi trebalo da kaže "sve što zna", na šta je Bogdanović navodno replicirao: "Nemoj ja da kažem sve što znam".

Nakon što je predsjedavajući Mirsad Nurković (Bošnjačka stranka) dao pet minuta pauze, izvor Vijesti tvrdi da su poslanici Demokrata kolegama iz DPS-a navodno kazali kako je ponašanje njihovog šefa prema Popović "nekorektno", a da su im oni odgovorili kako je Živkoviću prijava "napakovana", te da je "sve to namjestio Bogdanović".

Izvor Vijesti iz opozicije kazao je Vijestima da su poslanici Demokrata pokušali tokom sjednice da potvrde ono što je Popović navela u prijavi, ali da to nije tačno, te da je takvo ponašanje "nekorektno" i "zlonamjerno". Naveo je da svako ko poznaje Živkovića, zna da se ne bi tako obratio Popović, te da su današnji verbali sukobi bili "u žaru parlamentarne borbe".

Popović je podnijela sinoć policiji prijavu protiv Živkovića, tvrdeći da joj je, nakon završetka jučerašnje sjednice parlamenta, prijetio da će “imati ogroman problem” zbog toga što mu nije dozvolila da prokomentariše izlaganje jednog poslanika.

Živković je zbog prijave dao sinoć izjavu u policiji u svojstvu građanina, odbacujući tvrdnje potpredsjednice Skupštine. On je naveo da joj se obratio riječima: “Zdenka, imaćeš u budućnosti sa mnom, kad budeš vodila sjednice, veliki problem, jer ću ti, shodno proceduri, uvijek tražiti replike i izlaganja, a sve u skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore”.

Na početku današnje sjednice parlamenta šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić kazao je da nikome iz DPS-a "ne bi palo na pamet da prijeti kolegama, posebno poslanicama".

"Bio sam prisutan, Danijel Živković je Zdenki Popović rekao 'imaćeš sa mnom problem kad budeš vodila sjednicu'", rekao je on.

Proceduru je potom zatražio parlamentarac Demokrata Duško Stjepović koji je naveo da to što je Nikolić pričao "nije prava karakterizacija onoga što se dogodilo".

"Juče je Danijel Živković makar tri, četiri puta rekao Zdenki Popović povišenim tonom i ispruženim kažiprstom 'Zdenka imaćeš ogromnih problema'", kazao je.

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Branka Marković izjavila je da je nakon završetka jučerašnje sjednice Skupštione Živković tražio proceduru, ali da po Poslovniku, na to nije imao pravo.

"Bilo je sve kako je kolega Stjepović rekao. Čuli smo svi, rekao je 'imaćete ogroman problem Zdenka', a nakon što sam mu ja rekla kako joj se obraćate to, ona je žena, on je rekao 'sad ćete se vaditi na ženska prava'", istakla je ona.

Nikolić je rekao da "ukupna javnost može da uspostavi razliku između poslanika koji su pristojni, i onih koji crtaju mete".

"Popović je rekla da se ona osjeća ugroženo jer je DPS povezan s organizovanim kriminalnim grupama. To nije realno utemeljenje. To su opasne konstrukcije koje su dovele do toga da je jedan predsjednik opštine prebijen, zato što sarađuje s DPS-om, tako će sjutra nekog poslanika DPS-a da sačeka prijetnja ili fizički incident", naveo je on.

Albin Ćeman saopštio je da je vidio Živkovića da nešto govori Zdenki Popović, te da se potom spustio do govornice i čuo "imaćeš ogroman problem Zdenka".

"Nakon što sam ga pitao je li to prijetnja, on je rekao ovo što je pominjala Branka Marković, da njega ne interesuju ni žene, ni ženska prava. Nakon što je ušlo obezbjeđenja pokušao je da se ispravi i rekao 'imaćeš problem u organizaciji sjednice'", kazao je on.

Nakon Ćemanovog izlaganja došlo je do razmjene riječi i verbalnog sukoba između poslanika DPS-a i Demokrata, zbog čega je Nurković dao pet minuta pauze.