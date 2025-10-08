U saopštenju, Sudski savjet podsjeća da sudovi odluke donose isključivo na osnovu Ustava, zakona i izvedenih dokaza, a ne pod pritiskom javnosti, političkih struktura ili medijskih kampanja.

Izvor: print csreen/Youtube

Sudski savjet reagovao je na, kako navodi, sve učestalije i neosnovane javne istupe kojima se pokušava urušiti povjerenje u sudsku vlast, posebno nakon pojedinih medijskih izvještaja i javnih komentara u vezi sa odlukama sudova, prenosi CdM.

U saopštenju, Sudski savjet podsjeća da sudovi odluke donose isključivo na osnovu Ustava, zakona i izvedenih dokaza, a ne pod pritiskom javnosti, političkih struktura ili medijskih kampanja.

“Sudovi ne donose odluke prema očekivanjima javnosti, medijskom ili političkom pritisku, već isključivo u skladu sa zakonom. Svaka odluka je obrazložena, a nezadovoljna strana ima mogućnost da je ospori putem žalbe”, navodi se u saopštenju.

Posebno se osvrću na predmet poznat kao „Tunel“, koji je izazvao veliku pažnju javnosti, ističući da su u tom slučaju svi razlozi za odluku jasno obrazloženi u zvaničnom saopštenju suda.

“Sud nije našao dokaze koji bi povezali optužene sa izvršenjem krivičnih djela – nije pronađeno prisustvo DNK tragova na relevantnim mjestima, niti je utvrđeno ko je i na koji način iskopao tunel“, navodi Sudski savjet, dodajući da se medijski navodi o podudaranju DNK tragova ne poklapaju sa činjenicama iz spisa predmeta.

Savjet poziva javnost i medije da se uzdrže od „presuđivanja van institucija sistema“ i podsjeća da pravo na kritiku ne smije prerasti u paušalne optužbe koje predstavljaju napad na pravosudni sistem.

“Paušalne i politički motivisane optužbe koje cijelo pravosuđe stavljaju u kontekst kriminala predstavljaju opasan napad na ustavni poredak i povjerenje građana u institucije. Ako postoji sumnja u nezakonit rad bilo kojeg pojedinca u pravosuđu, za to postoje nadležni mehanizmi”, poručuju iz Savjeta.

Na kraju, Sudski savjet ističe da je pravosuđe otvoreno za odgovornost, ali i da mora biti zaštićeno od neosnovanih napada koji, kako se navodi, nanose nesagledivu štetu ne samo sudijama, već i cijelom društvu, piše CdM.