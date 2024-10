Gimnazijalac Daris Mujić (18) iz Bara nakon 20 dana provedenih u Kliničkom centru Crne Gore je izašao iz bolnice.

Izvor: MONDO

Imamo situaciju da je osumnjičeni za krivično djelo ubistvo u pokušaju prije izašao iz pritvora nego Daris iz bolnice. To je u emisiji “Naglas” potvrdio advokat Stefan Jovanović, prenosi Primorski portal.

Podsjetimo, 7.oktobra, na malom odmoru, u školskom dvorištu učenika Darisa Mujića je maloljetni A.K. ranio nožem i nanio mu povrede opasne po život. U međuvremenu Daris je dva puta reanimiran.

Član Udruženja sudija Rade Ćetković kazao je Odluka da se A.K. nakon devet dana pusti da se brani sa slobode može izazvati nezadovoljstvo samo kod onih koji ne znaju šta znači pritvor.

„Pritvor nije odluka o nečijoj krivici. Pritvor nije kazna; pritvorom se ne prejudicira ishod postupka. Pritvor služi samo kao mjera da obezbijedi nečije prisustvo ako postoji mogućnost da će on ometati vođenje postupka“, objasnio je Ćetković.

Ćetković objašnjava da je sud uvažio to što je maloljetnik A.K., nakon što je ranio Mujića, došao kući i priznao svojoj majci, a ona ga je uzela za ruku i odvela u stanicu policije.

„Takvim licima se mora pristupati obazrivo, jer je riječ o osobama koje nijesu zrele, koje nijesu punoljetne i koje sasvim drugačije razmišljaju od nas. To što je ispričao majci može da ukaže da je osjećao strah. S druge strane, ni sudiji, niti državnom tužiocu nije bila poznata činjenica da se radi o povratniku, jer u spisima egzistira izvod iz kaznene evidencije u kojoj on ranije nije osuđivan. Ne postoji krivična sankcija koja je njemu ranije izrečena“, kazao je on.

Advokat žrtve Stefan Jovanović kazao je da činjenica da se A.K. trčećim korakom udaljio sa lica mjesta u desetinama slučajeva može ukazivati na opasnost od bjekstva, prenosi Primorski portal.

„To što je on sve ispričao svojim roditeljima možda može da znači i poimanje straha, ali i nešto drugo. Apsolutno mi je neprihvatljivo obrazloženje za puštanje iz pritvora u onom dijelu u kojem kaže da ne može ići van granica Crne Gore. On može bježati po Crnoj Gori. Ne bi bio ni prvi ni posljednji“, kazao je on.

Objasnio je da A.K. nije u kaznenoj evidenciji jer predmet u kojem je osumnjičen za napad na grupu sportista iz BiH prije više od godinu i po nije okončan.

Ćetković je kazao da postupci u Crnoj Gori traju duže zbog nedostatka sudija.

Poslanik Momčilo Leković je kazao da je jako zabrinjavajuće što sud nema informaciju da je riječ o povratniku.

“To upravo ukazuje na činjenicu da se pravosuđe nalazi u problemu i vidi se obim u kojem je taj problem”, kazao je on.

Smatra da maloljetnik zbog postupaka pravosuđa ne može biti svjestan koliko je ozbiljno ono za šta se tereti.

Koprivica je rekao da policija nema posebne mjere koje može primjenjivati u odnosu na to lice.

„On je u ovom trenutku slobodan čovjek“, kazao je on.

Jovanović je kazao da je Daris izašao iz bolnice, ali da kvalitet njegovog života više neće biti isti nakon ovog događaja.

„Prije je okrivljeni izašao iz pritvora nego Daris iz bolnice“, kazao je on.

Predsjednica Osnovnog suda u Baru Tamara Spasojević kazala je da nije tačna informacija da je postupak o nanošenju teških povreda sportistima iz BiH pred sudom već godinu i po.

“Postupak je aktuelizovan tek u februaru ove godine, a prije toga je izvršena istraga”, kazala je ona.

Objasnila je da su postupci prema malojetnicima drugačiji nego prema punoljetnim licima i da zahtijevaju dodatnu opreznost.

“Vrlo je intenzivno zakazivanje prestresa u tom predmetu i želim da pošaljem poruku građanima Bara da mogu ostvariti pravdu pred Osnovnim sudom”, kazala je ona.

Istakla je da se sud suočava sa manjkom sudija, a velikom količinom predmeta i da ih trenutno samo petoro radi jer je dvoje na bolovanju, a da po sistematizaciji treba da ih bude jedanaestoro.

“Samo nas petoro se suočava sa velikim brojem predmeta, ali moram da kažem da važimo za efikasan sud i veliki broj riješenih predmeta iza nas. Sud je uradio sve da postupak ne zastari i da se ne odugovlači”, naglasila je ona.