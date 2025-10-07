Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva protiv policijskog službenika Zorana Gašovića, koji se tereti za zločin protiv čovječnosti, saopšteno je iz SDT-a.

Izvor: MONDO

U saopštenju se navodi da je Rješenjem Višeg suda (Kvso br. 15/24) od 15. septembra ove godine, potvrđena je optužnica Kt-S br. 438/23, podignuta 19. juna prošle godine, kojom se Z.G. stavlja na teret da je kao pripadnik civilne policije bosanskih Srba tokom 1992. godine, za vrijeme nemeđunarodnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, učestvovao u izvršenju najtežih krivičnih djela protiv civilnog stanovništva.

Prema navodima optužnice, on je u periodu od maja do decembra 1992. godine, na području Sarajeva i Hadžića, kršeći pravila međunarodnog prava i u okviru širokog i sistematskog napada na civile, učestvovao u ubistvima, porobljavanjima, prinudnim preseljenjima, mučenjima i progonima na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, javlja CdM.

Tužilaštvo naglašava i da je Z.G. bio umiješan u protivpravna zatvaranja i druge oblike nehumanog postupanja, kojima su žrtvama nanesene teške patnje i ozbiljno ugroženo zdravlje.