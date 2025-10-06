Na području Cetinja, u selu Ugnji, 24. septembra su ubijeni Stefan Belada i Andrija Ivanović, saopštila je policija. Belada i Ivanović su navodno pripadnici škaljarskog kriminalnog klana.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, saopštio je u emisji Naglas na TVCG, a prilikom komentarisanja oslobađajuće presude u slučaju “Tunel” da je jedna od osoba čiji je DNK pronađen prilikom istrage u prokopavanju tunela ispod Višeg suda, ista osoba koja se tereti za pomaganje prilikom nedavnog dvostrukog ubistva na Cetinju prije par dana.

“Jedno od lica čiji je DNK pronađen u tunelu, koje je učestvovalo u logistici za ovu akciju, a koje je oslobođeno odlukom sudije označeno je kao pomagač prilikom dvostrukog ubistva na Cetinju, koje se desilo prije nekoliko dana. Toliko građani treba da znaju o sudskom sistemu”, kazao je Adžić, prenosi CdM.

Kazao je da su to njegova saznanja, i utvrdio da je sudstvo poslednja linija odbrane mafije, i ukazao na niz skandaloznih sudskih odluka.

Uprava policije saopštila je 4. oktobra da je uhapsila osumnjičenog za pomaganje u ubistvu Stefana Belade i Andrije Ivanovića. Iz Uprave policije tada su saopštili da zbog interesa istrage, ne mogu otkrivati više detalja, te nisu naveli ni inicijale uhapšenog.

Svih osam optuženih za prokopavanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici oslobođeni su krivice, saopštio je 3. oktobra Osnovni sud, navodeći da nije dokazano ni ko je tunel kopao, ni da su optuženi počinili krivična djela koja su im se stavljala na teret.

Tunel, koji je prokopan iz iznajmljenog stana zgrade u blizini Višeg suda do depoa, dužine oko 30 metara, otkriven je 11. septembra 2023, kada su službenici primijetili ispreturane predmete u depou, piše CdM.

Inače, u njemu se čuva oko 100.000 predmeta: dokaza, droga, oružje, municiju, eksploziv. Do danas nije utvrđeno šta je sve ukradeno iz njega.

Viši sud se nalazi u samom centru Podgorice, u blizini najviših državnih institucija – Skupštine, Vlade, Centralne banke i zgrade Predsjednika države.

Optuženi su oslobođeni jer, kako se navodi u presudi, nije bilo dokaza koji bi ih povezali sa ovim slučajem.

Optuženi Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović i Nikola Milačić oslobođeni od optužbe da su izvršili krivična djela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška kradja u saizvršilaštvu, a okrivljena Katarina Baćović oslobođena od optužbe da je izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave, dok je okrivljeni Marijan Vuljaj oslobođen od optužbe da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.