Jedan muškarac iz Kine uspio je da iz starih SIM kartica i drugog elektronskog otpada izdvoji 191 gram zlata.

Izvor: Archimedes Channel

Jedan muškarac u Kini uspio je da iznenadi internet zajednicu kada je objavio video u kojem pokazuje da je iz sirovina iz starih SIM kartica i drugog elektronskog otpada izvukao čak 191 gram zlata, što predstavlja gotovo 200 grama plemenitog metala naizgled iz "smeća".

U objavljenom snimku, koji je postao viralan, on prikazuje kako je nakon obrade velike količine elektronskog otpada (u koju su ulazile SIM kartice i drugi mikročipovi) uspio da izdvoji značajnu količinu zlata i refinira je.

Koliko zlata ima u elektronskom otpadu?

Elektronski uređaji poput SIM kartica, računara, matičnih ploča i drugih uređaja često sadrže sitne količine zlata u svojim konektorima, kontaktima i mikročipovima. Zbog svoje izuzetne provodljivosti i otpornosti na koroziju, zlato se koristi u proizvodnji elektronskih komponenti, ali ga ima vrlo malo u svakom pojedinačnom uređaju.

Zbog toga se obično ne isplati izdvajati zlato iz samo jedne SIM kartice, ali kada se obradi velika količina elektronskog otpada, ukupna količina plemenitog metala može postati značajna.

Vađenje zlata iz sim kartica Izvor: Archimedes Channel

Kako se to radi?

U industriji reciklaže elektronskog otpada koriste se različite metode za izdvajanje zlata, od tradicionalnih hemijskih procesa do inovativnijih pristupa koji ciljaju na redukciju štetnih hemikalija. Jedan primer međunarodnih naučnih istraživanja pokazuje da naučnici razvijaju ekološki prihvatljive metode koje koriste UV svjetlost, vodu i sigurne rastvore kako bi razgradili e-otpad i izdvojili zlato bez toksičnih supstanci, piše businessnovinite.

Važno znati

Stručnjaci upozoravaju da samostalno pokušavanje izdvajanja zlata iz elektronskog otpada kod kuće može biti opasno, jer se koriste snažne hemikalije i procesi koji mogu biti toksini ili izazvati opekotine ako se nepravilno rukuje.