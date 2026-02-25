Potpredsjednica Građanskog pokreta URA Novaković Đurović je tada kazala da će se rado odazvati pozivu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: URA

Bivša ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović došla je u Specijalno državno tužilaštvo (SDT) povodom krivične prijave za koju, kako je kazala 21. februara ne zna ko je podnio, ali da pretpostavlja da je građevinska mafija.

"Ako je krivičnu prijavu podnio neko iz građevinske mafije, ko je godinama uzurpirao državno zemljište i kriminalnim djelovanjem eksploatisao šljunak, nelegalno se bogatio i uništavao resurse države, posebno se radujem davanju svih informacija o ovom postupku", rekla je tada Novaković Đurović.