Indiri iz "Kolonije" iscurio disk: Pjevačica trpi simptome u leđima koje mnogi ignorišu, a čeka je operacija

Indira Levak, bivša članica čuvene grupe "Kolonija", otkrila je da joj je iscurio disk i da je čeka operacija. Upozoravamo na simptome koje mnogi prepisuju "uobičajenom bolu u leđima".

Indira Levak, bivša članica čuvene grupe "Kolonija", ove godine slavi 30 godina karijere. U prvoj polovini marta imaće tri uzastopna koncerta u Beogradu, a za In Magazin otkrila je kako uspijeva da održi formu.

"Jako je naporno. Jednostavno shvatiš da, ako nisi dušom i tijelom u ovom poslu i ako nema discipline, sve pada u vodu. Nakon koncerta sam kao ona krpa kad je iscijediš", rekla je Indira i otkrila da na koncertima često pije magnezijum.

"Nema tu alkohola. Zamislite da ja pijem alkohol, pa gdje bih visila? Ja sam valjda vrlo skromna, samo voda se pije, neko energetsko piće za moje momke iz benda i malo voća, jedna banana kasnije jer mi fali kalijuma", dodala je.

Otkrila je i da ima zdravstvenih problema.

"Disk je izmakao kontroli, jako me živcira i jako me bole leđa. Iscurio mi je taj prokleti disk i pričamo o operaciji, međutim, ja nemam vremena za to. Tako da, izdržaću dok god budem mogla, iako svaki dan živim s tim bolom", rekla je.

Šta se dešava kada disk iscuri?

Prema klinici "Klivlend", hernija diska nastaje kada jedan od diskova u vašoj kičmi (kičmenom stubu) pukne ili počne da curi usled prirodnog trošenja ili povrede. To stvara pritisak na kičmenu moždinu i nadražuje kičmene nerve, što dovodi do bola, utrnulosti i slabosti.

Svaki disk ima meko, gelasto jezgro i čvršći spoljašnji omotač - slično krofni sa filom. Vremenom spoljašnji sloj slabi i može da pukne. Hernija nastaje kada unutrašnji "gel" probije taj sloj i pritisne kičmenu moždinu ili nerve. Materijal koji iscuri, može da izazove simptome zbog pritiska na okolne nerve.

Uzroci mogu da budu:

starenje

povrede (npr. padovi)

ponavljano savijanje ili uvrtanje

nepravilno podizanje teških predmeta

Simptomi i uzroci

Simptomi hernije diska zavise od mjesta na kom se problem nalazi u kičmi. Iako je bol čest simptom, lokacija hernije može da izazove i druge tegobe.

Simptomi hernije u donjem dijelu leđa (lumbalna hernija diska)

Hernija u donjem dijelu leđa često izaziva bol duž išijadičnog živca (išijas). Ovaj oštar bol se obično širi niz jednu stranu zadnjice ka nozi, a ponekad i do stopala.

Ostali simptomi mogu da uključuju:

bol u donjem dijelu leđa

trnjenje ili utrnulost u nogama i/ili stopalima

slabost mišića

Simptomi hernije u vratu (cervikalna hernija diska)

Simptomi mogu da uključuju:

bol u vratu, naročito sa zadnje i bočnih strana

utrnulost ili trnjenje u rukama

bol između ili oko lopatica

bol koji se širi u rame, ruku, a ponekad i u šaku i prste

bol koji se pojačava pri savijanju ili okretanju vrata

Faktori rizika

Osobe između 30 i 50 godina najčešće imaju herniju diska. Problem se kod muškaraca javlja češće nego kod žena. Takođe, može da postoji porodična sklonost.

Dodatni faktori rizika:

pušenje

dugotrajno sjedenje u istom položaju

prekomerna tjelesna težina ili gojaznost

dijabetes

poremećaji vezivnog tkiva

Liječenje

Šta možete da uradite kod kuće?

U većini slučajeva bol prolazi s vremenom. Dok se disk oporavlja, možete:

da odmarate jedan do tri dana ako je bol jak (izbjegavati dugotrajno ležanje)

da uzmete lijek protiv bolova bez recepta

da stavljate tople ili hladne obloge na bolno mjesto

Kada je potrebna operacija?

Kod 9 od 10 osoba hernija prolazi bez operacije. Ako drugi tretmani ne pomažu, može se preporučiti hirurški zahvat radi smanjenja pritiska na nerve. U rijetkim slučajevima, velika hernija može da ošteti nerve koji kontrolišu mokrenje ili pražnjenje crijeva i tada je potrebna hitna operacija.

Najčešća operacija je mikrodiscektomija, minimalno invazivna procedura u kojoj se uklanja dio diska koji vrši pritisak.

