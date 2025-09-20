Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja obaviještena je danas oko 1 sat iza ponoći da je ispred jednog noćnog kluba došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom dvojice maloljetnih lica, te da je jednom od njih neophodna medicinska pomoć

Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su, u koordinaciji i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima, lišili slobode maloljetnika (16) zbog sumnje da je godinu starijem sugrađaninu nanio tešku tjelesnu povredu – frakturu lobanje.

Naime, Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja obaviještena je danas oko 1 sat iza ponoći da je ispred jednog noćnog kluba došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom dvojice maloljetnih lica, te da je jednom od njih neophodna medicinska pomoć. O događaju je odmah obaviješten Zavod za hitnu medicinsku pomoć, čiji službenici su u kratkom roku zbrinuli povrijeđeno lice koje je zatim transportovano na dalje liječenje u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici. Sprovodeći intenzivne aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa ovim događajem, policijski službenici su došli do sumnje da je fizičkom obračunu prethodio verbalni sukob između dvojice maloljetnika starosti 16 i 17 godina, te da je šesnaestogodišnjak, za kojeg je alkotestiranjem utvrđeno da je pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 0,85 g/kg, zadao udarac pesnicom oštećenom licu, nakon čega je ono palo na betonsku podlogu i tom prilikom zadobilo tešku tjelesnu povredu – frakturu lobanje.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je upoznat sa događajem izjasnio se da se u radnjama šesnaestogodišnjaka stiču bitni elementi bića krivičnog djela teška tjelesna povreda i naložio da se osumnjičeni liši slobode i da mu se, uz krivičnu prijavu, sprovede na dalju nadležnost.