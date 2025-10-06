Tijelo tog visokopozicioniranog pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana pronađeno je nadomak plaže Trsteno u automobilu "golf" sa ranama u predjelu glave.

Cetinjanin Bobana Sjekloća (33) ubijen je juče oko 18 časova u nastavku rata crnogorskih klanova, rečeno je "Vijestima" nezvanično.

Viša državna tužiteljka Ana Radović kazala je "Vijestima" da je tokom uviđaja pronađen određeni broj čaura, kao i da je naložila vještačenje izuzetih tragova.

"Žrtva je identifkovana kao B.S. (33). Tokom uviđaja pronađen je određeni broj tragova i čaura koji će se vještačiti u Forenzičkom centru", kazala je ona.

Dodala je da je tijelo pronađeno u vozilu "golf plus" podgoričkih tablica.

Sagovornik blizak istrazi kazao je da su tijelo ubijenog pronašli vatrogasci, kojima je oko 18 sati prijavljeno da je automobil sletio sa puta, nakon čega su i alarmirali policiju.

Sagovornik “Vijesti” blizak istrazi rekao je da je na muškarca pucano kroz šoferšajbnu.

“Sve raspoložive snage Uprave policije su trenutno operativne kako bi se ušlo u trag ubici ili više njih”, kazali su večeras nezvanično iz Uprave policije.

Sjekloća je bio u bjekstvu godinama, a prema policijskim podacima bio je važna karika u cetinjskoj ćeliji škaljarskog kriminalnog klana.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) optužuje ga za krijumčarenje pola tone kokaina i učešće u teškim krivičnim djelima, odnosno da je pomagao u likcidacijama Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića 2020. godine na Cetinju.

Policija je više puta pretresala njegovu kuću na Cetinju, ali ga prilikom tih akcija nije pronašla.

Današnje ubistvo drugo je u proteklih mjesec i po izvršeno u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova - navodni pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić (44), zvani Mesar, ubijen je 29. avgusta na pragu porodične kuće, u tamošnjem naselju Zlatne njive.

U ratu crnogorskih klanova od kraja 2014. godine ubijeno je nekoliko desetina ljudi, a među njima bilo je i slučajnih žrtava.

Krajem septembra, na putu od Cetinja ka Budvi, u nastavku tog obračuna likvidirani su Stefan Belada i Andrija Ivanović, navodni pripadnici škaljarskog klana.

Oni su ubijeni 24. septembra u selu Ugnji.

Njihova tijela tog dana pronađena su u automobilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od magistrale Cetinje - Budva.

Prema dosadašnjim podacima iz istrage, likvidirani su iz dva oružja.