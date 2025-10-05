Policija istražuje ubistvo u Kotoru, sumnja se na sukob kriminalnih klanova

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Jedna osoba je ubijena u Kotoru, a prema nezvaničnim informacijama, riječ je o visokopozicioniranom pripadniku jedne od crnogorskih kriminalnih grupa. Tijelo muškarca pronađeno je u automobilu na plaži Trsteno, gdje se, prema prvim saznanjima, i dogodilo ubistvo.

Policija je brzo reagovala – svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su na terenu, a područje oko plaže je blokirano. U toku je opsežna istraga s ciljem utvrđivanja identiteta žrtve i okolnosti zločina.

Ovo je drugo ubistvo povezano sa kriminalnim klanovima koje se dogodilo u Kotoru u posljednjih mjesec i po dana, što dodatno pojačava zabrinutost zbog nastavka obračuna unutar organizovanog kriminala.