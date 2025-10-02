Nedaleko od Osnovne škole “Stefan Mitrović Ljubiša” u Budvi, van dvorišta te ustanove, jutros je došlo do incidenta u kojem je više maloljetnika tuklo svoga vršnjaka

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na snimku koji je dostavljen “Vijestima” vidi se da grupa dječaka udara vršnjaka koga su satjerali u grm, nanoseći mu udarce nogama i rukama.

Iako se dječak uspio izvući iz obruča, tuča je nastavljena tako što je udaran još jedan dječak koji je bačen na trotoar, a prethodno ga je grupa dječaka vukla ga duksericu.

Potom se uključilo još nekoliko dječaka koji su ga udarali pesnicama.

Ostala djeca su gledala obračun.