Beranski ODT traži da se spomenik Đurišiću oduzme jer je, pošto je nezakonito postavljen - predmet izvršenja krivičnog djela.

Izvor: Printscreen RTS

Postupajući sudija u Osnovnom sudu u Beranama odbio je zahtjev beranskog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) da se spomenik četničkom komandantu, ratnom zločincu i saradniku okupatora Pavlu Đurišiću oduzme iz manastira Đurđevi stupovi u Beranama, ali je onda vanraspravno vijeće beranskog suda uvažilo žalbu tužilaštva na tu odluku i vratilo zahtjev na ponovno odlučivanje.

To je u razgovoru za emisiju “Načisto” na TV Vijesti saopštio predsjednik Osnovnog suda u Beranama Ivan Došljak.

Beranski ODT traži da se spomenik Đurišiću oduzme jer je, pošto je nezakonito postavljen – predmet izvršenja krivičnog djela.

Bista je postavljena u selu Gornje Zaostro kod Berana 8. avgusta, a desetak dana kasnije prenijeta u Đurđeve stupove.

Došljak za Televiziju Vijesti pojašnjava kakva je dalja procedura i naglašava da sve ovo ne bi ovoliko trajalo da je policija odmah oduzela spomenik, kada je nezakonito postavljen.

Šta ako postupajući sudija ne uvaži sugestije vanraspravnog vijeća?

Došljak: Da pođemo od situacije da postupajući sudija donese, uslovno rečeno, istu odluku, pretpostavljamo da će ići žalba tužilaštva na takvu odluku, ako bude ista kao u prethodnom postupku.

I nakon toga krivično raspravno vijeće tu može rješenjem odbaciti žalbu, u ovoj situaciji tužilaštva, kao neblagovremenu ili nedozvoljenu, odbiti žalbu kao neosnovanu; ili uvažiti žalbu i rješenje preinačiti ili pak ukinuti, i po potrebi predmet uputiti na ponovno odlučivanje.

Ukoliko postupajući sudija ili vijeće donesu odluku o privremenom oduzimanju spomenika, da li to znači da bi policija morala automatski izaći na teren i sprovesti tu radnju?

Došljak: Naravno. U krajnjem, hipotetički, bez namjere da prejudiciram odkluku, ako sud eventualno donese odluku o privremenom oduzimanju predmeta, u rješenju se mora označiti i opisati predmet koji će se privremeno oduzeti, ime i prezime lica od kojeg se predmet privremeno oduzima, i mjesto na kojem treba privremeno oduzeti predmet. Lice koje drži predmet dužno je da isti preda.

Da li bi izbjegli sve ove peripetije i da li je policija imala mogućnost da spomenik zaplijeni na licu mjesta?

Došljak: Svakako da, jer tako kaže i nalaže zakon.