Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda u Beogradu donijelo je rješenje da su ispunjeni uslovi za izručenje Crnoj Gori optuženih pripadnika tzv. kavačkog klana i saradnika Radoja Zvicera, Marka Kilibarde i Aleksandra Paunovića.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Sud je, odlučivajući o zamolnici za izručenje Ministarstva pravde Crne Gore, donio rješenje da su ispunjene pretpostavke, rekla je za Tanjug portparol tog suda, kako prenose Vijesti.

Na ovo rješenje nije dozvoljena žalba. Kilibarda i Paunović su ranije pred sudom rekli da su saglasni da budu izručeni u Crnu Goru.

Kilibarda i Paunović su u Crnoj Gori optuženi za otmicu Mileta Radulovića zvanog Kapetan, kao i za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića, dok je Kilibarda osumnjičen i za ubistvo Vasa Delibašića u Baru 2018. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je 2. jula saopštilo da su u Beogradu uhapšena dvojica državljana Crne Gore pod sumnjom da su pripadnici organizovane kriminalne grupe "Kavači" i saradnici Radoja Zvicera, za kojima je crnogorski MUP raspisao Interpolovu poternicu zbog krivičnog dela teško ubistvo.

Prilikom pretresa stanova na više lokacija u Beogradu koje su uhapšeni koristili, pronađeni su revolver i dvije falsifikovane lične isprave Crne Gore, zbog čega se njima na teret u Srbiji stavljaju krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave, kako prenose Vijesti.

O otmici Radulovića i ubistvima Hodžića i Spahića na suđenju grupi Veljka Belivuka su pričali okrivljeni-saradnici, navodeći da su u tim ubistvima učestvovali Belivuk, Marko Miljković i Nebojša Janković.