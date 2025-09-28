Tivćanima P.G. (19) i M.R. (22) nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima određeno je zadržavanje do 72 sata.

Izvor: MONDO

Pred tužiocem su, saznaju Vijesti nezvanično, ćutali o nasilju na Žabljaku i tome kako su teško povrijedili dvojicu stanovnika grada pod Durmitorom.

Njih dvojica uhapšena su juče, nakon što su, prvobitno, na parkingu jednog marketa, napali i pretukli dvojicu Žabljačana, a potom izazvali udes u kojem je, rečeno je ranije danas nezvanično, lakše povrijeđen vozač drugog automobila, kako prenose Vijesti.

Testiranjem je utvrđeno da je Gačević bio pod dejstvom alkohola, a Risančić pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kak prenose Vijesti.