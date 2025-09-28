Na magistralnom putu Lipci – Dragalj, u mjestu Knežlaz pri Opštini Kotor, oko 14.45 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je ministarka turizma Simonida Kordić zadobila teške povrede, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali, u saobraćajnoj nezgodi su učestvovala tri vozila.

“Ministarka Kordić je bila saputnica u vozilu Ministarstva turizma kojim je upravljao vozač ovog Ministarstva. Osim ministarke, još jedna ženska osoba S.Č, koja se nalazila u drugom vozilu, je zadobila povrede u saobraćajnoj nezgodi”, pojasnili su.

Kordić je, naglašavaju iz policije, zadobila teške tjelesne povrede i smještena je u Kliničko – bolničkom centru u Kotoru.

“S.Č, je zadobila lakše tjelesne povrede i smještena je u Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ u Risnu”, dodali su.

O događaju je, kako su naveli, obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

“Na licu mjestu je izvršen uviđaj. Preduzimaju se aktivnosti na utvrđivanju uzroka nastanka saobraćajne nezgode”, zaključili su.