Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se S.S. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: Uprava policije

Policija je saopštila da je sinoć, po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsila S.S.(48) – povratnika u izvršenju krivičnih djela, i kod njega pronašla kokain mase oko 136 grama.

“Službenici Stanice kriminalističke policije za borbu protiv droge izvršili su juče kontrolu S.S.(48) iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih djela, i kod njega pronašli dva pvc pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain mase oko 51 grama. Preduzimajući dalje mjere i radnje u odnosu na ovo lice, a shodno pribavljenoj naredbi suda, policijski službenici su izvršili pretres prostorija koje imenovani koristi na dvije lokacije u Podgorici i tom prilikom pronašli i oduzeli još dva pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain mase oko 85 grama”, dodaje policija.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se S.S. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.