Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Granična polciija u Tivtu i Podgorici uhapsili su dvije osobe za kojima je bila raspisana Interpolova potjernica.

“Naime, granična policija u Tivtu je, na ulasku u Crnu Goru, kontrolisali putnike sa leta strane aviokompanije i tom prilikom uhapsila državljanina Srbije D.T. (39) gdje je uvidom u elektronski sistem utvrđeno da je njim raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpola Sarajevo”, saopštila je Uprava policiej (UP).

D.T. se potražuje po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog krivičnog djela nasilje u porodici.

“Policije je u Podgorici kontrolisali su državljanina Sjeverne Makedonije S.B. (38) za kojeg je utvrđeno da nezakonito boravi u Crnoj Gori zbog čega je od strane službenika granične policije lišen slobode. On je na sudu za prekršaje kažnjen novčanom kaznom zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima”, kazali su iz policije.

Dodatnim provjerama preko NCB interpola Podgorica ustanovljeno je da je za njim NCB Interpola Skoplje raspisao međunarodnu potjernicu, te da se S.B. potražuje radi izdržavanja kazne zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog izvršenog krivičnog djela pronevjera.

“Obojica su privedena na dalju nadležnost sudiji za istragu”, zaključuju u saopštenju.