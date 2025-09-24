Istragom je utvrđeno da je kao osnivač i izvršna direktorica preduzeća “M.B.G.” doo Budva, tokom 2023, 2024. i 2025. godine, izdavala avansne fakture, a da pritom nije podnosila mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa Sektorom za finansijsko-obavještajne poslove i Poreskom upravom, podnijeli su krivičnu prijavu protiv kompanije “M.B.G.” doo Budva i njene izvršne direktorice B.H. (28), državljanke Turske, koja je juče uhapšena, zbog sumnje da su počinili krivično djelo utaje poreza i doprinosa u produženom trajanju, saopšteno je iz Uprave policije.

Istragom je utvrđeno da je kao osnivač i izvršna direktorica preduzeća “M.B.G.” doo Budva, tokom 2023, 2024. i 2025. godine, izdavala avansne fakture, a da pritom nije podnosila mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore.

Ovim postupcima, kako se navodi, pribavljena je protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od 273.740,43 eura, čime je pričinjena materijalna šteta Budžetu Crne Gore. Prijava je podnijeta u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru.

Istraga i dalje traje, a nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.