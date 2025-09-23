Bivši glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić izjavio je danas pred Višim sudom u Podgorici da posjeduje saznanja da je u bezbjednosnim strukturama Srbije donijeta odluka o njegovoj likvidaciji.

Izvor: MONDO/Vedran Ilić

Katnić je naveo da raspolaže i svjedokom koji može potvrditi ove tvrdnje, ali njegovo ime trenutno ne želi otkriti zbog bezbjednosnih razloga. Od sudskog vijeća, kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, zatražio je da se u zapisnik unese da će za sve eventualne posljedice po njega ili članove njegove porodice biti odgovorni isključivo Vrhovni i Specijalni državni tužilac Crne Gore, Milorad Marković i Vladimir Novović, jer ih je, kako tvrdi, ranije obavijestio o svim zloupotrebama, prenosi CdM.

U obraćanju sudu, Katnić je poručio da je spreman da odgovara na pitanja stranaka u postupku, ali izuzimajući pitanja specijalnog tužioca Miloša Šoškića, na šta se pozvao Zakonik o krivičnom postupku. Šoškić je reagovao ocjenom da okrivljeni ne bi smio personalizovati Specijalno državno tužilaštvo, jer je upravo ono podiglo optužnicu protiv njega, te je tražio da Katnić jasno precizira da li želi odgovarati na pitanja tužilaštva.

Tokom izlaganja, Katnić je predstavio niz poruka iz oktobra i novembra 2020. godine, koje je, kako tvrdi, razmjenjivao službenik MUP-a Srbije Danijel Jovanović sa Ljubom Milovićem, a koje, prema njegovim riječima, potvrđuju veze kriminalnih grupa sa državnim strukturama Srbije, piše CdM.

U jednoj od poruka, Jovanović navodi da su „Veljini ljudi“, koristeći službene legitimacije MUP Srbije, priveli izvjesnog Lazara i predali ga „Veljinom Džoniju“, koji ga je ubio i zakopao. U poruci od 19. oktobra 2020. piše da se „svi poslovi u BIA zaustavljaju i rade se samo Velja Nevolja i ekipa“.

Katnić je istakao i da je Veselin Milić, tadašnji načelnik beogradske policije, dobio rok da „očisti i MUP i ulicu“, dok je Senta postavljen za načelnika UKP. Prema njegovim tvrdnjama, Milić je crnogorskoj policiji javio o dolasku Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Crnu Goru u januaru 2021. godine, ali im je dolazak organizovan, umjesto da budu uhapšeni.

Posebno se osvrnuo na događaje od 4. decembra 2020. godine, kada je, prema njegovim tvrdnjama, cijeli MUP Srbije angažovan u „simuliranoj akciji“ pronalaska Belivuka i njegove grupe u Beogradu.

„Stotine policajaca, helikopteri i specijalne jedinice navodno su ih tražili oko stadiona, iako je rukovodstvo MUP-a i BIA znalo da su oni u prostorijama stadiona“, rekao je Katnić, prenosi CdM.

On tvrdi da je cilj bio da se prikrije probijanje Sky komunikacija na kojima su evidentirani zločini Belivuka, Miljkovića i njihove grupe, kao i veze sa „kavačkim klanom“. Akcija je, kako tvrdi, obustavljena bez hapšenja, a Belivuk i Miljković ostali su u Beogradu sve do 17. januara 2021. godine, kada im je omogućen ulazak u Crnu Goru.

Katnić je zaključio da vrh MUP-a i BIA, te tadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar Nebojša Stefanović, pokušavaju distancirati državu od kriminalnih grupa sa kojima su prethodno sarađivali.

„Sve se sada prebacuje na policijske i državne strukture Crne Gore, a značajnu ulogu u tome ima i tužilac Miloš Šoškić, skrivanjem dokaza i podnošenjem optužnice protiv mene“, naveo je Katnić.