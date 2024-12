Sindikalna organizacija Radio televizije Crne Gore (RTCG) podnijela je tužbu Upravnom sudu protiv Savjeta RTCG i generalnog direktora Javnog servisa Borisa Raonića.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

"Na osnovu Zakona o upravnom sporu, želeći da zaštitimo javni interes, prava radnika i članova Sindikata podnosimo tužbu protiv Savjeta RTCG (pod optužnim predlogom) i generalnog direktora (pod više krivičnih prijava) jer su raspisivanjem Javnog oglasa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u RTCG povrijedili javni interes i prava radnika dugogodišnjih profesionalaca u RTCG", navodi se u saopštenju koje je dostavio bivši kandidat za generalnog direktora RTCG Časlav Vujotić.

"Cjelokupna dokumentacija na kojoj se zasniva Javni oglas, koja nikad nije data Sindikalnoj organizaciji Javni radio difuzni servis Radio i Televizija Crne Gore na uvid i primjedbe, ima formalne i suštinske propuste. Oni su napravljeni sa namjerom od strane nelegalnog generalnog direktora i odobreni od Savjeta RTCG koji je više puta nezakonito birao Borisa Raonića, te su sada pod optužnim predlogom ODT", dodaje se.

Kazali su da je Javni konkurs, od 27. novembra raspisala komisija u kojoj nema nijednog pravnika iz Pravne službe RTCG.

"Na konkursu objavljenom na Portalu RTCG nema ni potpisa nelegalnog generalnog direktora. Ovo je nažalost nastavak tradicije u kojoj se u komisije za milionske tendere delegiraju lica bez administrativnog i profesionalnog iskustva. Tako je jedno vrijeme postupano i sa delegiranjem lica u tenderu za digitalizaciju. Sam Pravilnik o rješavanju stambenih potreba (26.novembar 2024, 01-8642) izašao je poslije obrazovanja komisije (30.oktobar 2024, br 01-7754) u koju je nelegalni direktor RTCG delegirao sebi lojalne ljude, ne izvjestivši članove prethodne imenovane Komisije da ih je izbacio iz sastava", piše u saopštenju.

"Tako i danas na Portalu RTCG stoji Odluka o obrazovanju komisije od 04.10.2023 i 05.07.2023, ali su iz njega izbačeni predstavnici Sindikalne organizacije Javni radio difuzni servis Radio i Televizija Crne Gore. Ovome je prethodilo i ukidanje reprezentativnosti pomenutog sindikata u akciji koju je pokrenula predsjednik druge organizacije toga tipa, zvane Sindikat zaposlenih, a koju su „ispratili“ ljudi iz kabineta generalnog direktora tako što su nudili povoljnosti u raspodjeli i ispisnice. Ovo je već detalj koji ćemo uz većinu navedenih priložiti i uz novu krivičnu prijavu ODT", dodaje se.

Istakli su da se raspodjela stanova u RTCG vrši na osnovu dokumentacije koja je donešena "u apsolutno nelegalnim procesima sa suštinskim i formalnim manjkavostima".

"Ona favorizuje poslušnike Raonića koji su u posljednje vrijeme došli i dobili rješenja sa veoma velikim koeficijentom iako to profesionalno ne zaslužuju, a i uručeni su od strane nelegalnog direktora. Apsurd će biti ako pravnici koji ne učestvuju u radu Komisije, a zaslužni su za pravni haos u RTCG, dobiju stanove, iako su u RTCG tek nekoliko godina. Osim ovih navedenih primjera napominjemo i da je Kolektivni ugovor RTCG donešen u netransparentnoj proceduri u kojoj imenovana Komisija nikad nije zasjedala u punom sastavu, nelegalni generalni direktor je pravio pritisak na pregovarački tim, naročito jednog sindikata", navodi se u saopštenju.

Iz Sindikalne organizacije RTCG su rekli da je interesantno da su koeficijenti u tom kolektivnom ugovoru dijeljeni bez uvida u Tabelu sistematizacije sa opisom poslova i koeficijentom složenosti.

"To je kasnije mijenjano bez uvida i odobrenja Sindikata. Tako je zvanična Tabela sistematizacije koja cirkuliše kao dokument na Portalu RTCG, ali i u DRI i Upravi prihoda iz 2017, bez navedenih koeficijenata. Tabela sistematizacije sa potpisom Drljevića je u internoj upotrebi i njen prečišćen tekst je bio predmet sjednice od 15. aprila 2024, ali su se članovi Savjeta RTCG dogovorili da se ona ne usvaja, iako je suštinski i brojčano potpuno drugačija od one objavljene na Portalu. Dakle, s pravom sumnjamo da je osim oneroznih namjera rukovodstva RTCG, s namjerom da se podijele stanovi lojalnim ljudima koji su spremni da izdaju profesiju, došlo i do drastičnih formalnih i suštinskih grešaka, pravnih i zakonskih, koji ne tretiraju jednako ljude koji imaju najviše znanja, obrazovanja i profesionalnog iskustva, kako bi to trebalo da bude po Zakonu o radu i principima Kolektivnog ugovora, već su raspodjelom rješenja bez kriterijuma stvarani neregularni uslovi za podjelu stanova i lukrativne dobitke za one koji to najmanje zaslužuju", piše u saopštenju.

"Podsjećamo da je veći dio članova Savjeta RTCG pod optužnim predlogom, a Raonić pod krivičnom prijavom. Takođe podsjećamo da su, po riječima Raonićevih advokata 29. Avgusta 2024, poništenjem Odluke o njegovom imenovanju od 6. Avgusta 2021, prestale i sve pravne posljedice te odluke. Tako gube važnost, suštinsku, formalnu i zakonsku svi akti koje je on kreirao. Najveći dio ove tužbe ćemo proslijediti i ODT jer smatramo da su navedene radnje nastavak djelovanja organizovane grupe koja troši resurse građana i države na neprimjeren način", zaključuje se.