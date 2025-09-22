Iz Uprave policije (UP) saopštili su da je Odjeljenju bezbjednosti Budva 13. septembra državljanka Ukrajine O.P. prijavila nestanak svog sina, Oleksiia Poliakova (33), takođe državljanina Ukrajine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Naveli su da tragaju za njim, a apelovali su i na građane da, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu na broj 122.

Kako su saopštili, budvanska policija je odmah po prijavi preduzela sve potrebne aktivnosti, te raspisala objavu za nestalim Ukrajincem.

“O nestanku lica su, u skladu sa procedurama, obaviještene sve organizacione jedinice Uprave policije, kojima su dostavljeni relevantni podaci o nestaloj osobi, kao i o vozilu kojim je upravljao. Sa događajem je upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio preduzimanje sveobuhvatnih operativnih, istražnih i drugih zakonom propisanih mjera i radnji, s ciljem utvrđivanja kretanja i pronalaska nestalog lica”, dodaju iz policije.

Dalje navode da je policija izvršila pretragu šireg gradskog područja Budve, pregled video-nadzora sa objekata u gradskom i širem području, prikupljena su obavještenja od velikog broja osoba, a preduzimaju se, kako dodaju, i ostale intenzivne aktivnosti usmjerene na lociranje i pronalazak nestalog, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

“Apelujemo na građane da, ukoliko imaju bilo kakva saznanja o nestalom licu, odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu na broj 122. Nadležne organizacione jedinice Uprave policije preduzimaju kontinuirane mjere i radnje u potrazi za svim nestalim licima na teritoriji Crne Gore”, zaključili su iz policije.

Podsjetimo, majka nestalog Ukrajinca je juče saopštila da je njen sin nestao 12. septembra oko 13:20, kada se prestao javljati na mobilni telefon.

“Tog dana trebali smo zajedno otići na ručak, ali Aleksej se nije pojavio na dogovorenom mjestu. Pošto znam da je moj sin sportista, da ne pije i da je uvijek odgovoran, odmah sam shvatila da nešto nije u redu“, ispričala je Elena Polyakova u izjavi dostavljenoj CdM-u.

Kako kaže, nekoliko sati nakon što je prestao da se javlja, sa Aleksejevog računa podignuta je ušteđevina od oko 26.000 dolara.