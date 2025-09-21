Devet dana nakon nestanka Alekseja Polyakova, njegova majka Elena upućuje javni apel državnim organima Crne Gore da pomognu u potrazi za njenim sinom, čiji je automobil pronađen u šumi iznad manastira Praskvica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Zovem se Polyakova Elena, ja sam majka nestalog Alekseja Polyakova. Moj sin je nestao 12. septembra oko 13:20, kada se prestao javljati na mobilni telefon. Tog dana trebali smo zajedno otići na ručak, ali Aleksej se nije pojavio na dogovorenom mjestu. Pošto znam da je moj sin sportista, da ne pije i da je uvijek odgovoran, odmah sam shvatila da nešto nije u redu“, ispričala je Elena Polyakova u izjavi dostavljenoj CdM-u.

Kako kaže, nekoliko sati nakon što je prestao da se javlja, sa Aleksejevog računa podignuta je ušteđevina od oko 26.000 dolara, kako prenosi CdM.

Porodica je odmah prijavila nestanak policiji, ali, devet dana kasnije, kako tvrdi, još uvijek nisu dobili nikakve informacije.

“Njegov automobil je pronađen dva dana nakon nestanka, u šumi iznad manastira Praskvica. Od tada, zajedno sa njegovim prijateljima i stotinama dobrovoljaca, svakodnevno pretražujemo sela opštine Budva. Ipak, još nema traga o njemu“, navodi ona.

Polyakova je uputila apel državnim institucijama, posebno ministru Danilu Šaranoviću i direktoru policije Lazaru Šćepanoviću, da se uključe u potragu.

“Puno je vremena prošlo, ali ja kao majka ne gubim nadu da ću ga jednog dana opet zagrliti živog i zdravog“, poručila je.