Veselin Mrvaljević (48) i Đorđe Ražnatović (26) povrijeđeni su sinoć na Rijeci Crnojevića, a policija utvrđuje okolnosti događaja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mrvaljević je sa ubodnom ranom zbrinut u podgoričkom Kliničkom centru, a u cetinjskoj bolnici ukazana je pomoć Ražnatoviću, koji ima povrede u predjelu glave, kako prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim saznanjima podgorička i cetinjska policija sinoć oko 22 sata obavještene su da je na Rijeci Crnojevića, ispred jednog lokala, došlo do tuče između dvije grupe, kako prenose Vijesti.

"Identifikovani su svi učesnici tuče, prikupljaju se obavještenja i utvrđuju sve činjenice i okolnosti vezane za ovaj događaj. Obavješteno je Više državno tužilaštvo, odakle je naloženo odgovarajuće vještačenje povreda, nakon čega će se postzupajući tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dijela", rečeno je "Vijestima" nezvanično.

"Vijestima" je sinoć nezvanično rečeno da je teže Mrvaljević, nakon što je zbrinut u medicinskoj ustanovi, kazao da je pao na slomljenu čašu i tako se povrijedio, saznaju "Vijesti" nezvanično.