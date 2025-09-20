Policija je saopštila da je u Plavu uhapsila državljanku Srbije, sa boravkom u Beranama, koja je osumnjičena za trgovinu ljudima. Ona je, prema navodima policije, dvogodišnju ćerku prisiljavala na prosjačenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Preduzimajući operativne aktivnosti po prethodnom operativnom saznanju, policijski službenici u Plavu su juče zatekli djevojčicu uzrasta dvije godine kako od prolaznika prosi novac koji potom predaje licu koje je kasnije identifikovano kao V.R. (42) iz Lazarevca, sa boravkom u Beranama, majka djevojčice”, navodi policija.

Po nalogu državnog tužioca, V.R. je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo trgovina ljudima, na štetu maloljetne ćerke, na način što je, zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, djevojčicu prisiljavala na prosjačenje.

Osumnjičena je uz krivičnu prijavu sprovedena državnom tužiocu na dalju nadležnost, dok je maloljetno dijete zbrinuto od strane službenika Centra za socijalni rad.