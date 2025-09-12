Osumnjičeni su, dok su bili u vozilu u pokretu, pokušali da ostvare kontakt sa pješakom, nakon čega su se zaustavili i zadali mu više udarca po glavi i tijelu, saopštila je policija

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Tivatska policija uhapsila je N.M. (24), A.N. (18), A.N. (26), F.N. (26), P.N. (24), A.N. (27), L.N. (22) iz Srbije i E.N. (29) sa Kosova, zbog sumnje da su napali Tivćanina, saopšteno je iz Uprave policije.

“Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Tivat, podnijeli su krivičnu prijavu i uhapsili osam osoba, stranih državljana koji se sumnjiče za krivično djelo nasilničko ponašanje izvršeno na štetu jedne osobe iz Tivta”, naveli su u saopštenju.

Naime, kako su pojasnili, 9. septembra oko 19 časova je u mjestu Marići u Tivtu došlo do fizičkog sukoba između više osoba te je policija preduzela niz aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja.

“Izvršen je uviđaj na licu mjesta gdje su izuzeti predmeti i tragovi i od oštećenog su prikupljena obavještenja na zapisnik nakon što mu je ukazana ljekarska pomoć”, istakli su.

Nadalje, kako piše u saopštenju, pripadnici tivatske policije došli su do sumnje da su N.M. (24), A.N. (18), A.N. (26), F.N. (26), P.N. (24), A.N. (27), L.N. (22) iz Srbije i E.N. (29) sa Kosova, dok su se nalazili u vozilu u pokretu, pokušali da obore oštećenog koji je u tom trenutku bio pješak.

Nakon toga su se, dodaju, zaustavili i zadali mu više udarca u predjelu glave i tijela uz upotrebu podesnog sredstva od čega je zadobio povrede koje su izvještajem ljekara specijaliste opisane kao lake.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem su nalogu gore pomenuti uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje i oni su u zakonskom roku uz krivičnu prijavu privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost”, zaključili su.