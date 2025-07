U plavskom selu Bogajiće, zbog nasilja uhapšen O.C., koji više od tri decenije živi u Njemačkoj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Plavljanku Z. M. krajem juna brutalno je pretukao njen đever O. C. koji joj je prijetio: “Nemoj vrat da ti slomim”.

Napad se dogodio krajem juna, u njenoj kući, u selu Bogajiće kod Plava, nakon što je uzela svoju bormašinu i komentarisala da “niko ne vraća stvari koje pozajmi”, prenose Vijesti.

O. C. koji više od tri decenije živi i radi u Njemačkoj, ubrzo je uhapšen.

Sudija za istragu Osnovnog suda u Plavu odredio mu je pritvor do 30 dana, a to rješenje potvrdilo je i vijeće bjelopoljskog Višeg suda.

Tužilaštvo ga tereti za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Prema iskazu oštećene, incident se dogodio 28. juna, oko 18 sati, dok je radila u dvorištu i pokušavala da ukloni vaze sa cvijećem, za što joj je trebala bormašina.

“Na susjednom imanju je primijetila da je cijeli dan radio njen đever O. C, sa svojim sinom, a kod nje je bila i njena jetrva E. M. sa djecom. Tom prilikom pošla je do O. imanja i pitala ga da li može da provjeri da li je u garaži njihova bormašina, na šta joj je on odgovorio da sama vidi, zato što ne zna jer je prije dva dana došao iz Njemačke. Zatim je pošla do svekrve, odnosno do te garaže, gdje je našla tu mašinu i uzela je, i prolazeći pored O. rekla je da niko ne vraća stvari koje uzme. Tada joj je on rekao: ‘Nemoj da laješ’, a nakon toga i: ‘Nemoj da dođem tamo vrat da ti slomim’”, citiraju sudije iskaz oštećene.

Ona je na saslušanju ispričala da je đever napao kada ga je pitala: “Kome ti vrat da slomiš, šta sam ti ja uradila?”

“On je tada bacio alatku iz ruke i trčeći došao do nje, dok se nalazila na terasi od stare kuće i pokušala da odvadi neke vaze sa cvijećem. Tada je snažno udario otvorenim šakama u predjelu obje sljepočnice, a kada mu je govorila: ‘Bježi od mene, bježi od mene’ i pokušala da prođe pored njega, kako bi pobjegla sa terase, on je šakama uhvatio za podlaktice i bacio na pod terase, tako da je leđima pala, a on je nastavio da je udara nogama i pesnicama po tijelu nekoliko puta u predjelu lijeve strane rebara”, ispričala je pretučena Plavljanka.

Na saslušanju je rekla i da je glasno govorila đeveru da bježi od nje i da će zvati policiju, te da je tada prestao da je udara i krenuo prema svom imanju, prenose Vijesti.

Ona je sjela u automobil i otišla u Odjeljenje bezbjednosti Plav, gdje je i prijavila nasilje.

Zbog povreda koje je zadobila u napadu, policajci su je odvezli na ljekarski pregled u prostorije Hitne medicinske pomoći u Plavu:

“Gdje su joj konstatovane povrede i određena terapija”.

Sudije koje su odlučivale o žalbi branioca osumnjičenog ocijenile su da osnovana sumnja predstavlja osnovni preduslov da bi se nekom licu odredio pritvor:

“Dok će činjenica da li je okrivljeni zaista izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret biti utvrđena u daljem toku krivičnog postupka... Sud je u ovoj fazi postupka, a u okviru svojih zakonom propisanih ovlašćenja, na osnovu raspoloživih dokaza utvrdio da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni učinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, kako je to pravilno utvrdio i sudija za istragu, a materijalnu istinu u tom pogledu može utvrditi samo sudeće vijeće prvostepenog suda u daljem toku krivičnog postupka uz primjenu procesnog načela kontradiktornosti”, piše u rješenju o određivanju pritvora u koje “Vijesti” imaju uvid.

Sudije su cijenile da postoje okolnosti za određivanje pritvora protiv okrivljenog i zbog opasnosti od bjekstva.

“U konkretnom slučaju postoji više okolnosti koje opravdano upućuju na opasnost od bjekstva okrivljenog. Okrivljeni je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici... Kada se navedena činjenica dovede u vezu sa činjenicom da se radi o licu koje živi i radi u Njemačkoj, sa svojom porodicom, već 35 godina i da je pred državnim tužiocem upoznat o krivičnom djelu koje mu se stavlja na teret, pa samim tim i kaznom koja mu se može izreći, ukoliko dođe do optuženja i osude za krivično djelo koje mu se stavlja na teret, što ga po nalaženju vijeća ovog suda ne može ostaviti ravnodušnim, u odnosu prema sudu i krivičnom postupku, pa bi se isti izvjesno mogao dati u bjekstvo i skrivanje, i na taj način ometati dalji tok krivičnog postupka.”

Ocijenili su da je određivanje pritvora nužno i zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, čije se saslušanje zbog utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja pokazuje opravdanim, prenose Vijesti.

“Iz spisa predmeta proizilazi da je to svjedok E. M, za koju se sumnja da je očevidac događaja, a ista još uvijek nije saslušana kod nadležnog tužioca. Naime, okrivljeni bi, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao uticati na imenovanu, u smislu da da povoljniji iskaz za okrivljenog ili prećuti pravno relevantne činjenice.”