Osnovno državno tužilaštvo (ODT) formiralo je predmet zbog ugrožavanja sigurnosti vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i policijskih službenika koji su bili u njegovoj pratnji

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Predmet, formiran zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, nalazi se u postupku izviđaja”, saopštili su iz ODT-a, dodajući da radi zaštite interesa postupka trenutno nijesu u mogućnosti da iznose više detalja, kako prenosi Pobjeda.

Prema saznanjima Pobjede, incident se dogodio na putu Cetinje – Podgorica, kada je vozač automobila u više navrata preticao službeno vozilo u kojem se nalazio Marković, a potom usporavao kretanje, čime je ozbiljno ugrozio bezbjednost vrhovnog državnog tužioca i njegovog obezbjeđenja.

Zahvaljujući brzoj reakciji policajaca iz pratnje, izbjegnuto je da dođe do sudara, a o događaju su odmah obaviještene nadležne službe, kako prenosi Pobjeda.

Iz ODT-a nijesu odgovorili koje su mjere preduzete povodom ovog slučaja, niti kada se tačno dogodio incident.