Napad na predsjednika jedne od ključnih opština u Crnoj Gori ne može i ne smije biti tretiran kao običan incident, ističu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"U ocjeni da je Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru „postupalo objektivno, ispravno i u skladu sa zakonom“ u slučaju organizovanog i nasilnog napada na predsjednika Opštine Budva Nikolu Jovanovića, VDT je faktički aboliralo članove organizovane kriminalne grupe (OKG Budvanska) – i to uz političku asistenciju Andrije Mandića koji sa tim strukturama ima direktne veze jer su funkcioneri i aktivisti njegove partije - navode u saopštenju.

Ovim je Milorad Marković, kako su kazali, poslao jasnu poruku da je što se njega tiče, svakome dozvoljeno da ubuduće, na organizovan način i uz nelegalno nošenje vatrenog oružja, da napadne bilo kog javnog funkcionera jer će VDT u tom slučaju tražiti samo sankciju zabrane prilaska.

"Ovakvu afirmaciju nasilja nismo vidjeli ni u najtamnijim vremenima crnogorskog pravosuđa. Marković je očito stao u odbranu kriminalaca za koje nema lične i profesionalne hrabrosti da traži čak ni mjeru pritvora a kamoli kvalifikaciju izvršenih djela koje tužilaštvo svodi na nasilničko ponašanje i nanošenje tjelesnih povreda - dodaju.

Napad na predsjednika jedne od ključnih opština u Crnoj Gori ne može i ne smije biti tretiran kao običan incident, ističu, kako prenosi Dan.

"Bio je to organizovani napad tri bezbjednosno interesantna lica (BIL), od kojih je jedno bilo naoružano vatrenim oružjem. Napad je izvršen usred bijela dana, na javnom mjestu, u grupi, što ukazuje na visok stepen sigurnosti napadača da neće biti ozbiljno procesuirani. Nakon postupanja VDT i relativizacije Andrije Mandića koji stoji iza napada, jasno vidimo da je sve unaprijed pripremljeno i smišljeno realizovano. Politička i institucinalna podrška pripadnicima organizovane kriminalne grupe u ovom slučaju je dokaz da nakon 2020.godine nismo dobili promjene nego kozmetičke zamjene koje su nastavile najgore prakse iz prethodnih 30 godina. Očigledni spoj organizovanog kriminala sa političkim subjektima u Vladi Crne Gore i pojedinim institucijama je nešto što sigurno neće poslati jak signal evropskim partnerima da smo posvećeni redormama, vladavini prava i stvaranju pravne države - navode.

Nesumnjivo, kako kažu, reakcija Ministarstva unutrašnjih poslova bila je spora i zakašnjela, čime je napadačima omogućeno da se nesmetano udalje i oslobode oružja – ključnog dokaza. Uprkos svemu tome, VDT je odlučilo da zatvori oči pred činjenicama i izabere pasivnost, kako prenosi Dan.

"Za Milorada Markovića i strukturu kojom rukovodi, napad na izabranog predsjednika opštine očigledno nije pravno-politički prioritet, već smetnja koju treba što prije zamesti pod tepih. Nažalost, Marković nije podlegao pravnom interesu, već političkom nalogu, i time još jednom pokazao da je spreman da funkciju vrhovnog tužioca koristi kao institucionalni paravan – ne kao instrument pravde - dodaju.

Na ovaj način, VDT direktno krši temeljna načela zakonitosti, nepristrasnosti i obaveznosti gonjenja, te nanosi štetu ne samo konkretnom slučaju, već i povjerenju javnosti u pravosudni sistem, navode iz Budva naš grad.

"VDT je danas izgubilo svaki kredibilitet jer je stao u zaštitu kriminalaca a protiv javnog poretka. Napad organizovane kriminalne grupe na predsjednika opštine za njega ne predstavlja ništa strašno. I jasno nam je zašto on to ne razumije. Jer njemu, uprkos tome što je VDT ne prijeti nikakva opasnost od organizovanij kriminalnih grupa. To je zato jer je istina da u Crnoj Gori danas nema nijednog kriminalca koji se plaši Milorada Markovića. I to nije do njih – već do njega - ističu.

Jer, kako su kazali, "kako da se plaše čovjeka koji, iako je vrhovni državni tužilac, nikada nije zastupao nijednu optužnicu, nikada nije ušao u sudnicu, i nikada nije ustao protiv sile koja gazi zakon?"

Njegova pasivnost je dozvola. Njegovo ćutanje – signal. Njegova funkcija – štit za kriminal, poručuju.