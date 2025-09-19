Kako je saopšteno iz podgoričkog ODT-a, njemu se na teret stavlja krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata maloljetniku zbog sumnje da je udario policajce.

Sumnja se da je maloljetnik 17. septembra u službenim prostorijama Uprave policije zadao udarac u glavu policijskom službeniku B.S, a da je policajce S.S. i M.V. udario u grudi, prenosi Antena M.

