Dana 26.avgusta Komisija za vanrednu eksternu provjeru Ljekarske komore Slovenije, na zahtjev Ministarstva zdravlja Crne Gore, sačinila je nalaz i mišljenje povodom stručnog rada i pregleda medicinske dokumentacije preminule Drite Tafe.

Nalaz Komisije za vanrednu eksternu provjeru Ljekarske komore Slovenije, dostavljen Ministarstvu zdravlja Crne Gore, ukazuje da u liječenju Drite Tafe nijesu ispoštovani svi medicinski standardi, zbog čega je porodica, preko advokata Liridona Sefe, podnijela dokaz Višem državnom tužilaštvu, prenosi Pobjeda.

U izjavi koju potpisuje advokat Liridon Sefa, punomoćnik porodice preminule, naglašava se da iz sadržine pomenutog nalaza jasno i nedvosmisleno proizilazi da je bilo određenih propusta prilikom liječenja Drite Tafe, te da u konkretnom slučaju nijesu ispoštovani svi medicinski standardi.

“Navedeni nalaz je kao dokaz dostavljen Višem državnom tužilaštvu na dalje utvrđivanje svih pravno relevantnih činjenica“, navodi se u saopštenju.

Porodica i njihov pravni zastupnik dodaju da detalje samog nalaza i mišljenja, kao ni njegovu punu sadržinu, u ovoj fazi ne mogu iznositi – prvenstveno zbog nesmetanog vođenja krivičnog postupka, a najviše radi zaštite prava porodice preminule.

Posebno ističu da je riječ o zaštiti maloljetne djece, kako ista ne bi bila izložena medijskom pritisku, komentarima i opštem pritisku javnosti.