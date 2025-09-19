Kako je saopšteno iz Uprave policije, po nalogu tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima, slobode su lišeni N. L. (43) i M. G. (23), vozači u Opštini Pljevlja, kao i D. D. (38), službenik Komunalne policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Pljevaljska policija, uz podršku kolega iz Nikšića i službenika Sektora za borbu protiv kriminala, rasvijetlila je slučaj podmetnutog požara na vozilu Komunalne policije, koji se dogodio 1. jula ove godine. Zbog sumnje da su umiješani u ovaj događaj, uhapšena su trojica zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, po nalogu tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima, slobode su lišeni N. L. (43) i M. G. (23), vozači u Opštini Pljevlja, kao i D. D. (38), službenik Komunalne policije.

"Zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, večeras su lišeni slobode: N.L.(43) i M.G.(23) - zaposleni kao vozači u opštini Pljevlja i D.D.(38) – komunalni policajac u pljevaljskoj Komunalnoj policiji. Ova lica se sumnjiče da su kao saizvršioci, 1. jula 2025. godine, podmetnuli požar na vozilu marke Hyundai u vlasništvu Komunalne policije u Pljevljima", piše u saopštenju UP.

Oni ističu da će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom "nastaviti sa aktivnostima na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti vezano za predmetni događaj kao i na identifikaciji eventualno povezanih lica sa izvršenjem ovog krivičnog djela".