Broj pritvorenika koji štrajkuju u spuškom zatvoru svakodnevno raste, pa ih je juče bilo 79. Kao glavni razlog za protest navode odluke pravosudnih organa, prenosi Dan.

Ipak, predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić u saopštenju za javnost navodi da su odluke sudova zasnovane na zakonima, kao i da svi imaju pravo na štrajk, ali ne i na, kako je ocijenila, opstruiranje rada sudova. Većina pritvorenika štrajkuje glađu, njih 60, a manji broj je otkazao punomoćja advokatima. Među onima koji su odlučili da protest iskažu odbijanjem hrane našao se i bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, kao i nekadašnji policajac Mileta Ojdanić, koji se u više predmeta terete da su dio kriminalne grupe koja je radila za "kavački klan".

Pavličić je poručila da pritvorenici otkazivanjem punomoćja advokatima ne rješavaju problem, već ga produbljuju.

" Želim jasno i odlučno da poručim da svako ima pravo da se opredijeli za neki vid protesta, pa i štrajk, ali niko nema pravo da na taj način opstruira rad sudova, usporava sprovođenje pravde ili sprečava rasvjetljavanje slučajeva od najvećeg javnog interesa pred sudovima Crne Gore. Sudske odluke, bilo procesne ili meritorne, pa i one koje se odnose na trajanje pritvora, određivanje jemstva ili potvrđivanje optužnica, donose se pred nadležnim sudskim vijećima u zakonom propisanim procedurama, odnosno u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonikom o krivičnom postupku i standardima iz potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Nijedan drugi način donošenja odluka ne postoji, niti može postojati " podvukla je Pavličić.

Napomenula je da sudovi rade u okvirima zakonskih nadležnosti, ali i uz ograničene ljudske, prostorne i organizacione kapacitete, nastojeći da prevaziđu višegodišnju neažurnost, koja se ogleda u nagomilanom broju predmeta.

" Pritvorenici, međutim, moraju biti svjesni da postupcima poput štrajka ili otkazivanja punomoćja braniocima ne rješavaju probleme na koje ukazuju, već ih produbljuju i dodatno usporavaju donošenje konačnih sudskih odluka. Nijedna opstrukcija, štrajk ili pritisak ne mogu promijeniti postojeće stanje, zamijeniti zakonom propisane postupke, niti uticati na sudiju kakvu će odluku da donese. Želim naglasiti da Viši sud u Podgorici, pred kojim se upravo vode pomenuti postupci, radi u rekordnom tempu i pokazuje da se, uprkos svim pritiscima i izazovima, pravda može približiti standardu suđenja u razumnom roku. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, svaki pokušaj ometanja ili blokiranja rada suda biće prepoznat i sankcionisan od strane sudija " istakla je Pavličić.

Kako je dodala, pravda koja se prekomjerno odlaže, postaje uskraćena pravda.

" Dovoljno smo je dugo odlagali u prethodnom periodu, a Crna Gora sebi to više ne smije dozvoliti. Sudski sistem, na čijem sam čelu, obavezan je da štiti javni interes i da garantuje vladavinu prava. Sistem će nastaviti da obezbjeđuje zakonito, nepristrasno i blagovremeno suđenje, uprkos svim izazovima " saopštila je predsjednica Vrhovnog suda, pozivajući Advokatsku komoru da obezbijedi pružanje pravne pomoći.

Hitno mijenjati ZKP

Pavličić je istakla da je kao predsjednica Vrhovnog suda svjesna činjenice da pritvor ne može biti beskonačan, niti smije zamijeniti kaznu, piše Dan.

" Međutim, rješenje nije u štrajkovima, blokadama i otkazivanju punomoćja, već u institucionalnim promjenama i odgovornom pristupu svih učesnika u postupku. Zato ponavljam apel da se hitno pristupi izmjenama procesnih odredbi i donese novi Zakonik o krivičnom postupku. Isključivo nove, savremene i jasne procesne garancije u krivičnom postupku mogu obezbijediti istinsku reformu krivičnog pravosuđa u okviru kojeg se pravda sprovodi brzo i efikasno, te da se sudi uz puno poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda svakog pritvorenika. Na taj način učvrstićemo vladavinu prava u Crnoj Gori i povratiti povjerenje javnosti u sudstvo " poručila je Pavličić.