U obrazloženju rješenja koje je potpisao predsjednik Odbora Dejan Božović navodi se da je odluka donijeta na osnovu člana 36 Zakona, a da su zahtjevi Dokić i Božovića bili podnijeti u zakonom predviđenom roku.

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Budva prekršio je zakon odbijajući u februaru ove godine da dodijeli funkcionerske naknade bivšem predsjedniku Opštine Milu Božoviću i njegovoj zamjenici Jasni Dokić, iako je riječ o pravu koje je jasno propisano Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Tek nakon naloga državne upravne inspekcije, čije je postupanje tražila Dokić, Odbor je retroaktivno donio rješenja o isplati naknada za oboje bivših funkcionera, od dana prestanka njihovih mandata, 6. februara ove godine. Građane će dodatno koštati i isplata kamata, zbog činjenice da ovim funkcionerima odmah nijesu donijeta rješenja o isplati funklacionerske naknade u trajanju pod godinu nakon prestanka mandata.

Na sjednici održanoj početkom februara, članovi Odbora za izbor i imenovanja, kojim rukovodi Dejan Božović odbornik političke grupacije "Budva naš grad", odbili su da usvoje zahtjeve Božovića i Dokić, uz obrazloženje da je to njihov lični stav, a ne obaveza.

Odbor, u kojem većinu čine odbornici grupe građana Budva naš grad sa partnerima iz DPS-a, Evropskog saveza i URA-e, na šta je ukazala Dokić u svojim žalbama, praktično je suspendovao zakonsko pravo, iako su zahtjevi podneseni u zakonom propisanom roku.

Predsjednik odbora Dejan Božović, kao i odbornik grupe građana "Budva naš grad" Srđan Pribilović, kako su “ Vijesti” ranije objavile, isticali su da zakon ne obavezuje skupštinski organ da usvaja ove zahtjeve, već da je odluka političkog karaktera. Nakon što su Božović i Dokić podnijeli prigovor, te nakon što je pred Upravnim sudom dobila presudu , da je nekanmito smijenjena sa funkcije potpredsjdnice OPštine, Dokić je o cijelom slkučaju upoznala upravnu inspekciju , koja je , kako je “Vijestima” rečeno, naložila odboru da bez odlaganja donese rješenja u skladu sa zakonom.

Skupštinski odbor je 22. avgusta donio rješenja kojima se potvrđuje da će se naknade isplaćivati od 6. februara 2025. do 6. februara 2026, u visini zarade koju su Božović i Dokić imali u posljednjem mjesecu obavljanja funkcije. Prema dostupnim dokumentima, sekretarijat za finansije je dobio nalog da isplati ne samo mjesečne naknade, već i zakonsku zateznu kamatu zbog kašnjenja. Na taj način, procjenjuje se da će budžet Opštine Budva biti dodatno opterećen, iako je riječ o obavezi koja je mogla biti realizovana još u februaru, bez nastanka dodatnih troškova.

Opozicija u lokalnom parlamentu optužila je vladajuću većinu da je pravila presedan, ignorišući zakone Crne Gore i da je zbog političkih obračuna dovela opštinu u situaciju da plaća dodatne obaveze. Prema ocjenama opozicionih odbornika, ovakav potez pokazuje da se odluke u Budvi donose mimo pravnog sistema i da se u prvi plan stavljaju lični i stranački interesi.

S druge strane, predstavnici većine nisu javno komentarisali zašto je odbor u februaru zauzeo stav da se funkcionerske naknade ne isplaćuju, iako su na to bili zakonski obavezni.

Dokić je zahtjev za isplatu naknade podnijela 28. februara, u skladu sa zakonom.

Za sada nije poznato da li će biti pokrenut postupak protiv članova skupštinskog odbora, ali postoji mogućnost da će se ovim slučajem pozabaviti i Upravni sud, ukoliko neko od zainteresovanih podnese tužbu.