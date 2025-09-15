Kako su naveli u saopštenju, podršku u realizaciji ovog zahtjevnog procesa dali su Evropska unija i Ujedinjeno kraljevstvo, uz tehničku pomoć Poreske uprave i carina UK (HMRC).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Koordinaciono tijelo za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni „Luka Bar“, predvođeno predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem, ozvaničiće u sjutra u 13.00 sati završetak aktivnosti na uništenju zaplijenjenih duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni, saopšteno je iz njegovog Kabineta.

Tim povodom, kako su zaključili, pored premijera Spajića, uništenju zaplijenjenih duvanskih proizvoda prisustvovaće i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler, ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Don Meken i potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.