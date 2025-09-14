Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su slobode V.D. (39) iz Podgorice zbog sumnje da je sugrađaninu (33) nanio tešku tjelesnu povredu u predjelu glave tokom fizičkog sukoba koji je uslijedio nakon rasprave oko parking mjesta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako navode iz policijeincident se dogodio juče u podgoričkom naselju Kakaricka gora, gdje je, prema navodima građana, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba više lica. Po dolasku na lice mjesta, policija je zatekla više osoba uključenih u sukob, među kojima i jedno povrijeđeno lice.

Povrijeđeni je prevezen u Klinički centar Crne Gore, gdje su mu ljekari konstatovali tešku tjelesnu povredu u predjelu glave, nakon čega je zadržan na liječenju i opservaciji.

“Prema dosadašnjim saznanjima, sukobu je prethodila rasprava između osumnjičenog i povrijeđenog, koji je parkirao vozilo u blizini kuće V.D. dok je bio u posjeti svojim komšijama. Nakon verbalnog konflikta, V.D. je, kako se sumnja, udario oštećenog u predjelu lijeve strane lica, nanijevši mu ozbiljnu povredu.O svemu je obaviješten nadležni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koji je kvalifikovao događaj kao krivično djelo teška tjelesna povreda i naložio da se V.D. liši slobode. Osumnjičeni je uhapšen i uz krivičnu prijavu priveden tužiocu na dalje postupanje”, saopšteno je iz policije.