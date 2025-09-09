F.J. (35) uhapšen je danas u Podgorici.

Izvor: Uprava policije

F.J. je pokušao da pobjegne nakon što je uočio pripadnike Specijalne jedinice policije zadužene za hitne intervencije u visokorizčnim bezbjednosnim situacijama.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, on je brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika SJP savladan.

U saopštenju policije piše i da je kod njega pronađeno 42 grama kokaina.

Sa Jovović u društvu su bile još dvije osobe koje su stavljene pod kontrolu.

"U nastavku aktivnosti u odnosu na ovaj događaj, odnosno lice F.J., policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Centar', Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su preduzeli mjere i radnje u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kojom je prilikom pribavljena naredba i izvršen pretres stana i vozila koje koristi ovo lice. Oduzeta su dva vozila radi detaljnijih provjera. F.J. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je iz policije.