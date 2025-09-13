Riječ je srednjovječnoj ženi i djetetu, oboje su prebačeni u Urgentni centar Opšte bolnice u Bijelom Polju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u 16.15 sati kod Slijepač Mosta povrijeđene su dvije osobe.

Do nesreće je došlo tako što su se sudarila dva putnička vozila marke golf 4 i opela, oba barskih registracionih tablica. Policija vrši uviđaj, tako da je saobraćaj do daljneg u prekidu, prenosi CdM.