Policiji je prijavljeno je da se oko 00.55 sati, u ulici Partizanski put, Opština Nikšić, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozilo marke VW Golf i vozilo marke Opel.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prilikom udesa u Nikšiću, povrijeđeno je sedam osoba, nezvanično saznaje Portal RTCG. Četvoro njih ima teške tjelesne povrede.

Tri osobe koje su bile u autu marke Golf imaju teške tjelesne povrede, a dvije lakše.

Među povrijeđenima su i maloljetnici.

U vozilu Opel jedno lice je zadobilo teške tjelesne povrede, a jedno lakše.

Po nalogu ODT u Nikšiću, policija je izvršila uviđaj uz sudjelovanje vještaka saobraćajne struke.