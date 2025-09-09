Petnaestogodišnjak je teško povrijeđen nakon što su ga juče u blizini srednje škole u Golubovcima napala tri maloljetnika od 14 i 15 godina, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/Ilustracija

Iz policije navode da je juče majka oštećenog petnaestogodišnjaka prijavila da je njenog sina u blizini JU SMŠ u Golubovcima napalo više nepoznatih osoba. Maloljetnik je zadobio teške tjelesne povrede konstatovane u izvještaju ljekara specijaliste.

Navodi se da je podgorička policija u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzela mjere i radnje na identifikaciji svih učesnika događaja, te su u saradnji sa upravom pomenute škole identifikovali tri osumnjičena maloljetnika starosti 14 i 15 godina – učenike navedene škole.

“Prikupljena su obavještenja od maloljetnih lica, a izuzet je i materijal sa nadzornih kamera”, dodaju iz policije.

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda u saizvršilaštvu, po nalogu postupajućeg tužioca uhapšena su tri maloljetnika.

“Oni će danas biti sprovedeni nadležnom tužiocu na dalju nadležnost i postupanje”, zaključuju iz policije.